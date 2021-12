Según detalló, la madre había llevado al pequeño “más de 10 veces al nene quebrado y golpeado al hospital" y allí "nadie nunca hizo nada. Tenía más denuncias por violencia a los nenes”.

heller.jpg El hospital Heller, donde fue llevado sin vida el menor.

Además, la tía apuntó tanto contra el padrastro del niño, la madre y también contra un hermano de la madre, al que responsabilizó por el abuso. “¿Por qué tuvieron que esperar que el bebé muera?”, se preguntó y rogó: “Queremos justicia por mi sobrinito, dos años tenía, toda una vida por delante y estos hijos de puta se la arrebataron”.

Yésica contó, también, que hace dos semanas no le dejaban ver a los niños. "A mi hace dos semanas que me habían arrebatado a los nenes, que no me los dejaban ver, que no me dejaban acercarme a la casa de ella", aseveró en declaraciones al diario Río Negro. E insistió: "Que paguen los tres porque los tres son culpables de lo que le hicieron al bebé".

Mataron a golpes a un nene en Neuquén: ¿qué sucedió?

Un niño de menos de dos años murió esta semana en la ciudad de Neuquén a raíz de politraumatismos. Como sospechoso del hecho fue detenido el novio de su madre.

De acuerdo a los medios locales, el acusado fue quien trasladó al niño hasta la guardia del hospital Horacio Heller, donde los médicos constataron que llegó fallecido y no pudieron salvarlo pese a los esfuerzos para reanimarlo. Los profesionales de la salud notificaron del hecho a las autoridades policiales, tras advertir signos de violencia. Por tal motivo, el padrastro quedó demorado.

También se solicitó la autopsia de la víctima, que estuvo a cargo de Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial. "De acuerdo al informe preliminar que recibió el fiscal del caso, el niño habría muerto como consecuencia de diversos traumatismos", aunque el estudio también reveló indicios de un delito contra la integridad sexual, dijeron las fuentes.

Ayer, hubo momentos de tensión frente a la vivienda ubicada sobre el barrio Toma 7 de Mayo, donde vivía la madre del bebé que murió. Un grupo de vecinos la increpó e incendió su casa. "De acá se van a ir, el barrio los va a sacar", le dijo una vecina durante la discusión, según informó el diario Río Negro.