La cábala que la China Suárez le impuso a Mauro Icardi antes del casamiento

Cuál fue la reacción de Wanda Nara tras filtrarse la supuesta fecha de boda de Mauro Icardi y la China Suárez

Después de un breve impasse que parecía haber calmado las aguas, Wanda Nara y Mauro Icardi volvieron a quedar en el centro de la escena con una nueva tensión silenciosa en redes sociales. Como ha sucedido en otras oportunidades, fue el delantero quien encendió la polémica con una publicación que muchos interpretaron como un mensaje cargado de segundas intenciones.

El futbolista compartió una foto junto a la China Suárez acompañada por una frase en italiano que no pasó desapercibida: “Las cosas están más cerca de lo que parecen”. La misteriosa línea generó múltiples lecturas entre los seguidores y en el mundo del espectáculo, donde se especuló sobre el trasfondo de esas palabras.

Las interpretaciones no tardaron en multiplicarse. Algunos usuarios lo vieron como una indirecta hacia Wanda, en medio de los conflictos legales que todavía los enfrentan.

Otros, en cambio, lo tomaron como una pista sobre un paso importante en su relación con la actriz, incluso alimentando rumores de casamiento. La incertidumbre comenzó a despejarse cuando Gustavo Méndez, en La mañana con Moria (El Trece), aportó información clave: “A partir del 12 de marzo, Icardi ya estaría habilitado para volver a casarse”, explicó. Y agregó: “Entre octubre y diciembre de este año darían el sí”, reforzando las versiones de boda.

Mientras tanto, Wanda también hizo su propio movimiento digital. Publicó un mensaje dedicado a su hija menor, que se preparaba para una actividad escolar: “Feliz viaje. Se fueron todos mis cachorros con el colegio, super felices de compartir esta experiencia con sus mejores amigos. Con mucha ilusión, compramos y organizamos linternas, bolsas de dormir, y tantas cosas más”. Aunque a simple vista parecía un gesto maternal, muchos usuarios lo interpretaron como una indirecta hacia Icardi, a quien la empresaria ha acusado de no involucrarse en la vida cotidiana de sus hijas ni cumplir con la cuota alimentaria.

Así, Wanda volvió a remarcar públicamente que es ella quien se ocupa de cada detalle, en una historia que suma capítulos y deja en claro que la verdadera dinámica familiar solo la conocen quienes la viven desde adentro.