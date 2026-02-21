Ataque a tiros en Río Negro: una nena de 11 años recibió un disparo en la cabeza y está grave
El ajuste de cuentas se debió a que el hermano mayor le habría robado a la familia que luego ejecutó la venganza. Aún buscan al sospechoso, en tanto otra menor de 9 años también resultó herida.
Una niña grave tras recibir una herida de bala en la zona norte de Roca. Foto archivo
Una menor de 11 años resultó gravemente herida tras recibir un disparo en la cabeza durante un ataque a tiros vinculado a un presunto ajuste de cuentas en la ciudad de General Roca, provincia de Río Negro. El hecho ocurrió el viernes por la tarde y el principal sospechoso permanece prófugo.
El episodio se registró cerca de las 19 en la intersección de las calles Perito Moreno y Cardenales, donde vecinos alertaron a la Policía tras escuchar múltiples detonaciones. Según la reconstrucción inicial, una mujer llamó al 911 al advertir que se trataba de disparos de arma de fuego y que podría haber personas heridas.
Al llegar al domicilio ubicado en Perito Moreno al 3300, los efectivos encontraron a tres hermanos menores de edad: dos adolescentes y una niña. Poco después, el hospital local confirmó que una cuarta menor, de 11 años, había sido trasladada de urgencia por su padre.
La víctima ingresó en estado crítico, con un proyectil alojado en el cráneo y pronóstico reservado. Fue intervenida quirúrgicamente durante la madrugada y, aunque la operación fue exitosa, continúa internada en estado delicado en el hospital Francisco López Lima.
Durante el procedimiento, los investigadores detectaron que otra niña también había sufrido lesiones: presentaba una esquirla en el brazo izquierdo y recibió atención médica.
En la inspección del domicilio, la Policía encontró manchas de sangre y varios impactos de bala en la puerta y en las paredes. Los casquillos secuestrados indicarían que se utilizó un arma calibre 9 milímetros.
Un vecino relató que escuchó cerca de diez disparos y, al salir de su casa, observó a la madre de la menor herida con la niña en brazos, mientras el padre intentaba trasladarla al hospital en un taxi.
Sospechan de un ajuste de cuentas
La investigación quedó a cargo del fiscal Gastón Rubiolo, con la intervención del juez de Garantías Julio Vivot. La causa se inició por abuso de arma de fuego, aunque no se descarta un cambio de carátula a medida que avance el expediente.
Las primeras pericias incluyeron el análisis de cámaras de seguridad, que permitieron detectar un Volkswagen blanco desde el cual habrían efectuado los disparos.
Según la declaración de uno de los adolescentes de la familia, días antes había recibido amenazas tras un conflicto con otro grupo. De acuerdo con la hipótesis principal, el ataque habría sido una represalia por un presunto robo ocurrido previamente.
Allanamientos, secuestros y búsqueda del sospechoso
En el marco de la causa, se realizaron allanamientos en distintos domicilios. En uno de ellos se secuestró un teléfono celular y una motocicleta vinculada a una causa por robo.
En otra vivienda, la Policía incautó un teléfono y, durante un procedimiento posterior, halló más de 400 gramos de marihuana y una balanza de precisión, lo que abrió una nueva línea de investigación por narcotráfico. Sin embargo, el principal sospechoso no fue localizado y continúa prófugo.
Las autoridades mantienen abiertas varias hipótesis y trabajan para identificar a todos los involucrados. Mientras tanto, la familia de la niña herida permanece a la espera de su evolución, en medio de una profunda conmoción en el barrio.