Ataque a tiros en Río Negro: una nena de 11 años recibió un disparo en la cabeza y está grave

Durante el procedimiento, los investigadores detectaron que otra niña también había sufrido lesiones: presentaba una esquirla en el brazo izquierdo y recibió atención médica.

En la inspección del domicilio, la Policía encontró manchas de sangre y varios impactos de bala en la puerta y en las paredes. Los casquillos secuestrados indicarían que se utilizó un arma calibre 9 milímetros.

540 Aún buscan al sospechoso, en tanto otra menor de 9 años también resultó herida.

Un vecino relató que escuchó cerca de diez disparos y, al salir de su casa, observó a la madre de la menor herida con la niña en brazos, mientras el padre intentaba trasladarla al hospital en un taxi.

Sospechan de un ajuste de cuentas

La investigación quedó a cargo del fiscal Gastón Rubiolo, con la intervención del juez de Garantías Julio Vivot. La causa se inició por abuso de arma de fuego, aunque no se descarta un cambio de carátula a medida que avance el expediente.

Las primeras pericias incluyeron el análisis de cámaras de seguridad, que permitieron detectar un Volkswagen blanco desde el cual habrían efectuado los disparos.

Según la declaración de uno de los adolescentes de la familia, días antes había recibido amenazas tras un conflicto con otro grupo. De acuerdo con la hipótesis principal, el ataque habría sido una represalia por un presunto robo ocurrido previamente.

Allanamientos, secuestros y búsqueda del sospechoso

En el marco de la causa, se realizaron allanamientos en distintos domicilios. En uno de ellos se secuestró un teléfono celular y una motocicleta vinculada a una causa por robo.

En otra vivienda, la Policía incautó un teléfono y, durante un procedimiento posterior, halló más de 400 gramos de marihuana y una balanza de precisión, lo que abrió una nueva línea de investigación por narcotráfico. Sin embargo, el principal sospechoso no fue localizado y continúa prófugo.

Las autoridades mantienen abiertas varias hipótesis y trabajan para identificar a todos los involucrados. Mientras tanto, la familia de la niña herida permanece a la espera de su evolución, en medio de una profunda conmoción en el barrio.