Luis Ventura recordó su pelea con Jorge Rial y lanzó durísimas acusaciones: "Extorsionaba a..."

Lejos de quedarse en lo profesional, Ventura también hizo foco en la interna que marcó su relación personal y laboral con Rial, especialmente en la etapa que compartieron en Crónica. "Yo no fui después que Rial, yo fui antes que él. Cuando él llega a Crónica, yo ya era un pibito con jefatura, manejando gente mucho más grande que yo. Entré a un diario a los ocho años con mi viejo. Nunca me metí en sus negocios; yo sabía cuáles eran, pero no me quedé ni con un centavo de él. Cuando me apuñala, sentí que me elimina por mi crecimiento".

El periodista fue aún más allá al describir situaciones que, según su versión, marcaron el quiebre definitivo entre ambos: " El negocio de él siempre era ver de dónde mordía para mejorar y agregó a una persona cerca suyo que iba a pasar la gorra y extorsionaba a nombre mío. Yo no lo sabía; me entero después".

Embed

Cómo fue la primera semana de Beto Casella con BTV en América

El arribo de Beto Casella a América con BTV reforzó con fuerza el prime time de la señal. La nueva apuesta nocturna se integró a una franja que ya venía firme y que ahora muestra números competitivos frente a sus rivales directos.

En tándem con SQP, conducido por Yanina Latorre, y con el consolidado LAM de Ángel de Brito —instalado como uno de los favoritos de la audiencia desde hace más de tres años—, el canal de Palermo logró consolidar una propuesta que combina información, debate y entretenimiento, un combo que encuentra buena respuesta en el público en un contexto social y económico desafiante.

En materia de rating, los números acompañaron desde el inicio. Este viernes 20, en su tercer programa, Casella alcanzó 2.9 puntos de promedio, con picos de 3.1, convirtiéndose en lo más visto del canal en la jornada. Superó con comodidad a Bendita (2.4 en su tramo final) y a Bienvenidos a ganar (1.6) en El Nueve, y por momentos compitió de igual a igual —e incluso se impuso— frente a las películas de El mundo del espectáculo en El Trece.

El debut, el miércoles 18 de febrero, ya había marcado 2.6 puntos con picos de 3.8, mientras que el segundo envío promedió 2.5, manteniendo la ventaja sobre sus competidores. Más allá del peso propio del conductor, el ciclo se apoya en un panel rotativo que aporta diversidad de miradas. Entre quienes integran el staff se encuentran Alejandra Maglietti, Any Ventura, Mariano Fleks, Aníbal Pachano, Walter Queijeiro, Franco Casella, Enzo Aguilar, Agustín Guardis, Mariela Fernández, Leo Raff y Pachu Peña, quienes completan una propuesta que apunta a instalarse con solidez en las noches de América.