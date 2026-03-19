Ataque a un supermercado en Merlo: detuvieron al presunto sicario y crece la hipótesis de la mafia china
El hecho ocurrió en un comercio de Pontevedra y quedó registrado por cámaras de seguridad. La Policía dio con el presunto autor material del disparo.
El presunto autor material del ataque tras ser detenido.
La Justicia investiga el ataque a balazos contra el dueño de un supermercado en Pontevedra, partido de Merlo, ocurrido a fines de enero, y en las últimas horas fue detenido el presunto autor material del hecho. La causa apunta a un posible vínculo con la llamada mafia china.
El comerciante, de nacionalidad china, había sido herido de un disparo en el brazo dentro de su local, en un episodio que quedó registrado por cámaras de seguridad. El hecho ocurrió el 27 de enero por la noche en un comercio ubicado sobre la avenida Otero al 3600 cuando dos hombres llegaron en moto con cascos puestos.
Uno de ellos descendió, ingresó directamente al local y se dirigió hacia la caja, donde se encontraba la víctima junto a una mujer. Sin mediar palabra, sacó un arma y disparó.
El comerciante logró agacharse, pero recibió un balazo en el brazo. Tras el ataque, el agresor amagó con volver a disparar, pero escapó junto a su cómplice en la moto. La víctima fue asistida en el lugar y se encuentra fuera de peligro.
La causa quedó en manos de la UFI N°8 de Morón, a cargo del fiscal Nicolás Filippini, con intervención de la Policía Bonaerense y el área de Enlace Interpol, debido a la posible conexión con organizaciones criminales. Los investigadores analizaron cámaras de seguridad y reconstruyeron la secuencia del ataque, en la que se identificaron dos vehículos: una moto Honda XR300 utilizada en el hecho y un Renault 11 que habría funcionado como apoyo.
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En los primeros allanamientos realizados en La Matanza y Banfield, fueron detenidos un hombre y una mujer vinculados a estos vehículos.
Cayó el presunto autor material tras semanas prófugo
El principal sospechoso, señalado como el tirador, logró escapar y permaneció prófugo durante varias semanas. Según la investigación, intentó huir hacia el norte del país con la intención de cruzar a Brasil, pero no lo logró y regresó a Buenos Aires.
Finalmente, fue localizado tras una pista clave en redes sociales: una publicación en Instagram permitió identificar la zona donde se ocultaba. Luego de tareas encubiertas, fue detenido en la vía pública en Morón, justo cuando estaba por ingresar a otro supermercado chino.
La causa y la hipótesis de la mafia china
Con esta detención, ya son tres los imputados en la causa, que fue caratulada como “homicidio agravado por promesa remuneratoria y uso de arma en grado de tentativa, en concurso real con portación ilegal de arma de guerra”.
Los investigadores no descartan que el ataque esté vinculado a una red de extorsiones o disputas internas asociadas a la denominada mafia china, una hipótesis que sigue bajo análisis en el expediente.