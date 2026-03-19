Ataque a un supermercado en Merlo: detuvieron al presunto sicario y crece la hipótesis de la mafia china

La causa quedó en manos de la UFI N°8 de Morón, a cargo del fiscal Nicolás Filippini, con intervención de la Policía Bonaerense y el área de Enlace Interpol, debido a la posible conexión con organizaciones criminales. Los investigadores analizaron cámaras de seguridad y reconstruyeron la secuencia del ataque, en la que se identificaron dos vehículos: una moto Honda XR300 utilizada en el hecho y un Renault 11 que habría funcionado como apoyo.

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En los primeros allanamientos realizados en La Matanza y Banfield, fueron detenidos un hombre y una mujer vinculados a estos vehículos.

Cayó el presunto autor material tras semanas prófugo

El principal sospechoso, señalado como el tirador, logró escapar y permaneció prófugo durante varias semanas. Según la investigación, intentó huir hacia el norte del país con la intención de cruzar a Brasil, pero no lo logró y regresó a Buenos Aires.

Finalmente, fue localizado tras una pista clave en redes sociales: una publicación en Instagram permitió identificar la zona donde se ocultaba. Luego de tareas encubiertas, fue detenido en la vía pública en Morón, justo cuando estaba por ingresar a otro supermercado chino.

Captura Detuvieron al presunto sicario y crece la hipótesis de la mafia china.

La causa y la hipótesis de la mafia china

Con esta detención, ya son tres los imputados en la causa, que fue caratulada como “homicidio agravado por promesa remuneratoria y uso de arma en grado de tentativa, en concurso real con portación ilegal de arma de guerra”.

Los investigadores no descartan que el ataque esté vinculado a una red de extorsiones o disputas internas asociadas a la denominada mafia china, una hipótesis que sigue bajo análisis en el expediente.