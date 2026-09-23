Balearon a un policía federal que trabajaba con una aplicación de viajes: recibió tres disparos

El arma descartada por los delincuentes en el intento de robo en San Justo. (Foto: Policía)

Debido a la gravedad de las heridas y al rápido traslado al hospital, el policía no pudo aportar demasiados detalles que permitan reconstruir la secuencia completa. A su vez, los investigadores encontraron dificultades para obtener testimonios de vecinos, por lo que continúan trabajando para establecer cómo comenzó el ataque y de qué manera escaparon los responsables.

Allanamientos de urgencia para encontrar a los delincuentes

La causa quedó a cargo del fiscal Matías Marando, quien ordenó una serie de allanamientos de urgencia para intentar identificar y detener a los responsables.

Hasta el momento no hay detenidos y continúa la búsqueda de los sospechosos. Una de las principales líneas de investigación apunta a determinar si el efectivo fue sorprendido durante un robo cuando terminaba el viaje solicitado a través de la aplicación.

Los investigadores también buscan establecer cuántos delincuentes participaron y cómo huyeron de Villa Palito después de balear al policía y apoderarse de sus pertenencias.