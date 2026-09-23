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Balearon a un policía federal que trabajaba con una aplicación de viajes: recibió tres disparos

El efectivo pertenece al área de Antinarcóticos y fue atacado cuando ingresó a Villa Palito para completar un viaje. Recibió disparos en el pecho y en una pierna.

Balearon a un policía federal que trabajaba con una app de viajes. (Foto: Policía

Balearon a un policía federal que trabajaba con una app de viajes. (Foto: Policía, mejorada con IA)

Un efectivo de la Policía Federal Argentina (PFA) fue baleado mientras trabajaba como conductor de una aplicación de viajes en San Justo, partido de La Matanza. El policía recibió tres disparos durante el ataque y tuvo que ser trasladado de urgencia al Hospital Churruca.

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El violento episodio ocurrió cerca de las 21.30 del lunes en el barrio Almafuerte, conocido como Villa Palito. El agente, que se desempeña en el área de Antinarcóticos de la PFA, había ingresado al barrio para finalizar uno de los viajes que estaba realizando.

En ese momento, y en circunstancias que todavía son investigadas, fue sorprendido por delincuentes que lo atacaron a tiros. El efectivo recibió dos impactos de bala en el pecho y un tercero en una pierna. Tras la agresión, fue trasladado de urgencia al Hospital Churruca, donde permaneció internado en estado delicado, posteriormente evolucionó favorablemente.

Las primeras averiguaciones indican que, después de dispararle, los atacantes le robaron pertenencias personales y un arma de fuego que llevaba consigo antes de escapar. Los investigadores sospechan que en el ataque participaron al menos dos delincuentes, aunque todavía no descartan que hayan intervenido más personas.

El arma descartada por los delincuentes en el intento de robo en San Justo. (Foto: Policía)

El arma descartada por los delincuentes en el intento de robo en San Justo. (Foto: Policía)

Debido a la gravedad de las heridas y al rápido traslado al hospital, el policía no pudo aportar demasiados detalles que permitan reconstruir la secuencia completa. A su vez, los investigadores encontraron dificultades para obtener testimonios de vecinos, por lo que continúan trabajando para establecer cómo comenzó el ataque y de qué manera escaparon los responsables.

Allanamientos de urgencia para encontrar a los delincuentes

La causa quedó a cargo del fiscal Matías Marando, quien ordenó una serie de allanamientos de urgencia para intentar identificar y detener a los responsables.

Hasta el momento no hay detenidos y continúa la búsqueda de los sospechosos. Una de las principales líneas de investigación apunta a determinar si el efectivo fue sorprendido durante un robo cuando terminaba el viaje solicitado a través de la aplicación.

Los investigadores también buscan establecer cuántos delincuentes participaron y cómo huyeron de Villa Palito después de balear al policía y apoderarse de sus pertenencias.

En pocas palabras

  • Efectivo de la PFA: Un policía federal fue baleado tres veces en San Justo mientras trabajaba para una app de viajes.
  • Crimen en Villa Palito: El agente fue atacado al ingresar al barrio y le robaron pertenencias y un arma.
  • Investigación en curso: La Justicia ordenó allanamientos para dar con los delincuentes, aún no hay detenidos.
Resumen generado por Thinkindot AI
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