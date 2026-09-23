Jorge Macri volvió a cuestionar a la jueza Laura De Marinis y respaldó el pedido de juicio político

Además, aseguró que De Marinis otorgó beneficios o dispuso liberaciones en otros casos durante las últimas semanas, una afirmación formulada por el propio jefe de Gobierno. “Esta jueza, en las últimas dos semanas, les dio beneficios y liberó a 20 delincuentes, a los que no les dictó una medida de protección ni definición penal”, afirmó.

“Todo esto va a ser presentado para el juicio político, porque el mensaje que se da es que no hay consecuencias ante el delito y un fallo de este tipo favorece a las organizaciones que hay detrás”, agregó. Macri continuó sus críticas al sostener: “Voy a ir a buscar el delito donde esté. Estos fallos son como los que ayudaban a los ocupas de la Ciudad y van en contra de nuestra Constitución, que protege la propiedad privada”.

También cuestionó el criterio que, según su interpretación, utilizó la magistrada: “Entendiendo el fallo de esta jueza, si este delito lo cometía un joven de clase media, lo procesaba, y si es de clase baja, no”.

“Hoy se presentó el juicio político y el Ministerio Público Fiscal apeló este fallo”, señaló Macri. Y concluyó sobre la controversia: “Esta jueza está incómoda porque tiene que explicar y la sociedad tiene derecho a saber. La ley se respeta en la Ciudad de Buenos Aires”.

Jorge Macri habló sobre las patentes

Durante la entrevista, Macri también se refirió a otros temas de la agenda porteña. Sobre las patentes, aseguró que “no vamos a subir el impuesto al 40% de los autos y los que superen el 2015 dejarán de pagar directamente”.

Además, habló sobre la Marcha del Orgullo y la llegada del Papa. “La llegada del Papa va a ser un evento histórico y vamos a agotar todos los recursos para ello. Vamos a hacer controles de acceso. El lunes 9 es feriado y probablemente el martes también lo sea en la Ciudad, por lo que la Marcha del Orgullo está suspendida”, afirmó.

El Gobierno porteño presentó el pedido de juicio político contra Laura De Marinis

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires formalizó el pedido de juicio político contra la jueza Laura De Marinis, luego de que la magistrada declarara inconstitucional la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en una causa por tentativa de robo y sobreseyera a un adolescente de 14 años.

La presentación fue realizada ante el Consejo de la Magistratura porteño por el ministro de Justicia de la Ciudad, Gabino Tapia, después de que Macri anticipara que impulsaría el procedimiento contra la magistrada. El Ejecutivo porteño denunció a De Marinis por la posible configuración de las causales de “mal desempeño en el ejercicio de la función” y, de manera concurrente, “desconocimiento inexcusable del derecho”.

El ministro de Justicia de la Ciudad, Gabino Tapia, y la jueza Laura De Marinis. (Foto: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires)

Además, Tapia solicitó que el Consejo investigue los hechos, produzca las medidas de prueba que considere necesarias y determine si existieron otros apartamientos similares por parte de la magistrada. En caso de verificarse las irregularidades denunciadas, pidió que se formule la correspondiente acusación ante el Jurado de Enjuiciamiento, de acuerdo con el artículo 122 de la Constitución porteña.

La presentación sostiene que no se busca revisar simplemente una decisión judicial desfavorable ni cuestionar la facultad de los jueces de ejercer el control de constitucionalidad. El argumento del Gobierno porteño es que, en este caso, existiría una acumulación de irregularidades que excedería una diferencia de interpretación jurídica.

Entre los cuestionamientos, el escrito afirma que De Marinis no habría examinado de manera integral la Ley 27.801 antes de considerar inaplicable la edad mínima de 14 años. Según la denuncia, la magistrada habría omitido analizar herramientas contempladas por la propia norma para adaptar la respuesta judicial a las circunstancias particulares de cada adolescente.