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La categórica respuesta de Karina Iavícoli a Wanda Nara tras la pelea en LAM

Un día después del inesperado insulto de Wanda Nara a Karina Iavícoli, la periodista respondió en LAM y habló sobre la repercusión que generó lo ocurrido y cómo afrontó la situación.

23 sept 2026, 21:28
La categórica respuesta de Karina Iavícoli a Wanda Nara tras la pelea en LAM

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Karina Iavícoli le respondió a Wanda Nara luego del fuerte cruce que protagonizaron en vivo en LAM (América TV). La periodista había realizado una pregunta vinculada a Martín Migueles, pareja de la empresaria, y la conductora reaccionó con un contundente insulto que sorprendió a todos en el estudio.

Un día después del episodio, decidió contestarle públicamente y se refirió a la manera en que respondió ante su consulta. El enfrentamiento se dio en medio de las repercusiones por la denuncia del Banco Central contra Migueles por presuntas operaciones superiores a los 250 millones de dólares durante el período del cepo cambiario.

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"Me quedé impactada de la cantidad de mensajes de gente importantísima, del apoyo que tuve. No me fui mal. Agradezco a Nora, que vino a verme a mi camarín. La noté apesadumbrada. No tengo problema con Nora ni con Wanda. Ella no me quiere, no sé por qué", dijo en primer lugar sobre la repercusión que cobró el tema.

Siguiendo con su relato sobre el motivo de los mensajes, explicó: "Me quisieron decir como: 'Fijate con quién discutiste, para ellos, a quien corresponde, cada uno en su lugar'. Yo tengo bien claro quién soy: humilde, trabajadora, sin escándalos, con mi familia, decente. Es lo que soy y me dice la gente que me quiere"

"No era más fácil decir: 'Bueno, sí, es una noticia reciente, hoy es mi día. Cuando sepa algo, te cuento'?", mencionó que podría haber sido la respuesta de la conductora de MasterChef.

Karina se mostró tranquila y respondió con la templanza y firmeza que caracterizan su trayectoria periodística.

RS Fotos

Cómo reaccionó Wanda Nara luego de insultar a Karina Iavícoli

Un inesperado momento se vivió durante el móvil de LAM (América TV) con Wanda Nara, en pleno lanzamiento de MasterChef Celebrity. La entrevista, que comenzó centrada en el reality, tomó otro rumbo cuando Karina Iavícoli le preguntó por Martín Migueles y la denuncia del Banco Central por operaciones superiores a los 250 millones de dólares durante el período del cepo cambiario.

El intercambio entre ambas fue subiendo de tono hasta que, al momento de despedirse, Wanda lanzó un "pelotud**" contra la panelista. Sin embargo, el micrófono permanecía abierto y el insulto salió al aire.

Al advertir lo que había ocurrido, la empresaria reaccionó con ironía y reconoció que su comentario había quedado registrado: "Uy, quedó abierto el mic".

     

 

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