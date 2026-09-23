La categórica respuesta de Karina Iavícoli a Wanda Nara tras la pelea en LAM

"No era más fácil decir: 'Bueno, sí, es una noticia reciente, hoy es mi día. Cuando sepa algo, te cuento'?", mencionó que podría haber sido la respuesta de la conductora de MasterChef.

Karina se mostró tranquila y respondió con la templanza y firmeza que caracterizan su trayectoria periodística.

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Cómo reaccionó Wanda Nara luego de insultar a Karina Iavícoli

Un inesperado momento se vivió durante el móvil de LAM (América TV) con Wanda Nara, en pleno lanzamiento de MasterChef Celebrity. La entrevista, que comenzó centrada en el reality, tomó otro rumbo cuando Karina Iavícoli le preguntó por Martín Migueles y la denuncia del Banco Central por operaciones superiores a los 250 millones de dólares durante el período del cepo cambiario.

El intercambio entre ambas fue subiendo de tono hasta que, al momento de despedirse, Wanda lanzó un "pelotud**" contra la panelista. Sin embargo, el micrófono permanecía abierto y el insulto salió al aire.

Al advertir lo que había ocurrido, la empresaria reaccionó con ironía y reconoció que su comentario había quedado registrado: "Uy, quedó abierto el mic".