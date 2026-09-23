A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
POLÉMICA

Carlos Baute reveló la verdad detrás del conflicto con Marta Sánchez por "Colgando en tus manos"

En Bondi Live, Carlos Baute explicó qué pasó con Marta Sánchez y el dinero de “Colgando en tus manos”.

23 sept 2026, 20:36
carlos baute y marta sanchez
carlos baute y marta sanchez

La historia detrás de Colgando en tus manos tuvo un capítulo inesperado varios años después de que Carlos Baute y Marta Sánchez convirtieran la canción en uno de los grandes éxitos de la música en español. En 2014, la cantante contó públicamente que había cobrado apenas 6.000 euros por su participación en el tema, una declaración que generó una fuerte polémica con su compañero de dúo.

Ahora, en una entrevista con Bondi Live, Baute volvió sobre aquel episodio y explicó cómo funcionaba el reparto de dinero. Ante el comentario de Santiago Riva Roy sobre su actual buena relación con Sánchez, el cantante recordó una situación que, según contó, había ocurrido durante aquella etapa de tensión.

"Qué bueno que hoy te llevés bien con Marta Sánchez, pero ese momento pasó...", le comentó el periodista. "Le preguntaron: 'Marta: ¿qué tal el dinerito que estás haciendo con Colgando?' 'Me voy' y se fue", dijo el cantante.

Baute explicó que desde el comienzo de su carrera se ocupó personalmente de componer sus canciones y diferenció ese trabajo de lo que ocurre con los derechos y la explotación comercial de una grabación. "Es una cosa de management y yo toda mi vida después de lo que pasó que les comenté en el 97 que empecé a componer mis canciones y eran las que gustaban, yo empecé a componer solo. Después hace poco ya empecé con gente, con colaboradores", contó.

Cuál fue el punto que generó la confusión

Para entender la discusión, hay una diferencia clave: una cosa son los ingresos derivados de la autoría de una canción y otra los vinculados al master, es decir, a la grabación concreta que comercializa una discográfica.

Colgando en tus manos fue escrita por Baute y publicada originalmente en su álbum De mi puño y letra. La versión que se convirtió en fenómeno internacional fue el dúo que grabó junto a Sánchez. Los créditos oficiales de la canción identifican a Baute como compositor.

"Esa canción es 100 por ciento mía. "Quien te quiere como yo", "Te regalo" son temas que yo hice y son míos. "Colgando en tus manos" sí lo canté con ella, pero en esa época es raro... a mí me invita me invita Axel y yo no le voy a decir como autor: '¿Me das la mitad?' Ni en pedo", comentó.

Baute sostuvo así que el hecho de que Sánchez participara como intérprete no significaba que automáticamente pasara a tener la mitad de los derechos de autor de una canción que él había compuesto. "La equivocación está en que hay una cosa que se llama master. El máster de la canción pertenece a quien saca el disco y el máster no me pertenece a mí. El dinero se lo está llevando la discográfica, ni siquiera ni siquiera yo", dijo Baute.

El cantante también explicó que sus ingresos como autor provenían de otra vía. "A mí se me va el dinero a nivel de composición, pero no tiene nada que ver con el máster. Yo tengo un un porcentaje, pero ahí Marta, su mánager tenían que manejar un porcentaje", agregó.

La explicación coincide con lo que Baute había señalado años atrás: el problema, según su versión, estaba relacionado con la negociación y gestión del pago de Sánchez, y no con que él se hubiera quedado personalmente con todo el dinero generado por la grabación. En 2015 llegó a responsabilizar públicamente al entonces representante de la cantante, mientras que posteriormente ambos dejaron atrás la disputa.

De hecho, la relación entre los artistas terminó recomponiéndose. En 2018 volvieron a cantar juntos con Te sigo pensando, una colaboración que marcó su reencuentro musical una década después de Colgando en tus manos.

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Carlos Baute Marta Sánchez

Lo más visto