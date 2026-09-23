Carlos Baute reveló la verdad detrás del conflicto con Marta Sánchez por "Colgando en tus manos"

Cuál fue el punto que generó la confusión

Para entender la discusión, hay una diferencia clave: una cosa son los ingresos derivados de la autoría de una canción y otra los vinculados al master, es decir, a la grabación concreta que comercializa una discográfica.

Colgando en tus manos fue escrita por Baute y publicada originalmente en su álbum De mi puño y letra. La versión que se convirtió en fenómeno internacional fue el dúo que grabó junto a Sánchez. Los créditos oficiales de la canción identifican a Baute como compositor.

"Esa canción es 100 por ciento mía. "Quien te quiere como yo", "Te regalo" son temas que yo hice y son míos. "Colgando en tus manos" sí lo canté con ella, pero en esa época es raro... a mí me invita me invita Axel y yo no le voy a decir como autor: '¿Me das la mitad?' Ni en pedo", comentó.

Baute sostuvo así que el hecho de que Sánchez participara como intérprete no significaba que automáticamente pasara a tener la mitad de los derechos de autor de una canción que él había compuesto. "La equivocación está en que hay una cosa que se llama master. El máster de la canción pertenece a quien saca el disco y el máster no me pertenece a mí. El dinero se lo está llevando la discográfica, ni siquiera ni siquiera yo", dijo Baute.

El cantante también explicó que sus ingresos como autor provenían de otra vía. "A mí se me va el dinero a nivel de composición, pero no tiene nada que ver con el máster. Yo tengo un un porcentaje, pero ahí Marta, su mánager tenían que manejar un porcentaje", agregó.

La explicación coincide con lo que Baute había señalado años atrás: el problema, según su versión, estaba relacionado con la negociación y gestión del pago de Sánchez, y no con que él se hubiera quedado personalmente con todo el dinero generado por la grabación. En 2015 llegó a responsabilizar públicamente al entonces representante de la cantante, mientras que posteriormente ambos dejaron atrás la disputa.

De hecho, la relación entre los artistas terminó recomponiéndose. En 2018 volvieron a cantar juntos con Te sigo pensando, una colaboración que marcó su reencuentro musical una década después de Colgando en tus manos.