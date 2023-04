Beneficiaron con libertad condicional a Susana Freydoz, condenada por el asesinato del gobernador Soria

Según las fuentes, la mujer debe cumplir también con varias pautas de conducta y continuar con el tratamiento psicológico recomendado de forma privada.

Las condiciones de la libertad condicional para Susana Freydoz

Embed

Según explicó el juez Romera, la mujer no podrá ausentarse del domicilio que fijó en la ciudad de Neuquén, "sin previa autorización del Juzgado de Ejecución, bajo apercibimiento de revocársele el beneficio concedido".

Además, Freydoz deberá "abstenerse de consumir estupefacientes y de abusar de bebidas alcohólicas, no concurrir a lugares de expendio de bebidas alcohólicas, no concurrir a lugares o frecuentar personas que puedan entorpecer su debida reinserción social, no cometer delitos, no tener ni portar armas, no conducir vehículos motorizados", entre otras normas.

"Deberá mantener el dispositivo de monitoreo electrónico GPS encendido y con batería permanente. Todo ello bajo apercibimiento de revocársele el beneficio concedido", indicó el magistrado.

"El seguimiento del desenvolvimiento de Freydoz en el medio libre por medio de visitas quincenales y sorpresivas en el domicilio propuesto, remitiendo los informes correspondientes en forma mensual. Asimismo, cualquier irregularidad deberá ser comunicada a éste Juzgado dentro de las 24 horas de conocida la misma", completó Romera.

Cómo fue el asesinato a Carlos Soria, el exgobernador de Río Negro

Susana Freydoz.jpeg El crimen fue cometido el 1 de enero de 2012. Foto: (NA)

El crimen fue cometido el 1 de enero de 2012 en la habitación matrimonial de la chacra de la familia Soria ubicada en las afueras de General Roca, donde la víctima, de 62 años y quien había asumido como gobernador 21 días antes, estaba recostada en la cama.

En el juicio quedó probado que luego de lavar los platos en la cocina junto a su hija María Emilia, Freydoz fue al dormitorio y se inició una fuerte discusión matrimonial.

En medio del altercado, la mujer tomó de la mesa de luz un revólver calibre 38 y le disparó a su esposo, a no más de 50 centímetros de distancia, una bala que le ingresó por el pómulo derecho del rostro y le provocó la muerte en el acto.

Freydoz fue condenada por el delito de "homicidio calificado por el vínculo" pero no recibió la pena de prisión perpetua -prevista para ese tipo de asesinato- porque la Cámara del Crimen de General Roca consideró que existieron "circunstancias extraordinarias de atenuación" y le dieron 18 años de prisión.

Los camaristas explicaron que existía "una compleja relación de pareja y celos obsesivos motivados en datos verosímiles de infidelidad".

Carlos Soria había sido jefe de la SIDE en un breve período del 2002, durante el mandato de Eduardo Duhalde, de quien había sido ministro de Justicia y Seguridad en la provincia de Buenos Aires. Su salida del organismo de los espías fue tras la investigación de los crímenes de los piqueteros Maximiliano Kosteki y Darío Santillán.