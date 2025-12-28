La firme decisión del Ministerio de Transporte contra Valeria Aquino tras el video de su hija manejando
El Ministerio de Transporte tomó una contundente medida contra Valeria Aquino, ex de El Polaco, luego del video que publicó en el que se ve a su hija de 12 años manejando.
Luego de que Valeria Aquino ex de El Polaco, publicara un video enseñándole a manejar a su hija de 12 años por un campo, hecho que despertó fuertes críticas, especialmente en redes sociales, la Agencia Nacional de Seguridad Vial hizo un pedido para que le inhabiliten la licencia de conducir.
Tantos fueron los comentarios y repercusiones al respecto que, finalmente, el Ministerio de Transporte recogió el guante y tomó la dura determinación de dar la derecha al pedido por considerar que se trataba de “graves conductas viales que pusieron en riesgo la vida de terceros”.
“La maniobra, difundida públicamente, constituye una infracción gravísima a la normativa vial vigente, además de una conducta de extrema irresponsabilidad por parte de la persona adulta responsable”, destacaron.
Tras analizar el material difundido, las autoridades avanzaron con las actuaciones administrativas correspondientes, resolviendo la inhabilitación preventiva de la licencia de Aquino y dando intervención a las áreas competentes.
Cómo reaccionó Valeria Aquino
Mientras la polémica crecía y las críticas se multiplicaban, Valeria Aquino optó por el silencio y evitó hacer declaraciones directas sobre el hecho. Sin embargo, en medio del revuelo, eligió expresarse de otra manera: a través de una carta escrita por su hija Alma, que compartió en sus redes sociales.
“Feliz día ma, espero que la pases hermoso y que sepas lo buena mamá que sos y que vas a ser siempre. Que sepas lo mucho que te amo y te admiro como persona", dedicó la pequeña.
Acto seguido, destacó sobre su mamá: “Siempre me diste todo para que no me falte nada. Una sonrisa intentas sacarme en mis momentos malos, y bueno, aunque a veces nos enojamos, siempre podés contar conmigo“.
"Te amo muchísimo, disfruta todo que te lo merecés“, concluyó el sentido mensaje.