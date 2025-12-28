La firme decisión del Ministerio de Transporte contra Valeria Aquino tras el video de su hija manejando

Embed

Cómo reaccionó Valeria Aquino

Mientras la polémica crecía y las críticas se multiplicaban, Valeria Aquino optó por el silencio y evitó hacer declaraciones directas sobre el hecho. Sin embargo, en medio del revuelo, eligió expresarse de otra manera: a través de una carta escrita por su hija Alma, que compartió en sus redes sociales.

“Feliz día ma, espero que la pases hermoso y que sepas lo buena mamá que sos y que vas a ser siempre. Que sepas lo mucho que te amo y te admiro como persona", dedicó la pequeña.

Acto seguido, destacó sobre su mamá: “Siempre me diste todo para que no me falte nada. Una sonrisa intentas sacarme en mis momentos malos, y bueno, aunque a veces nos enojamos, siempre podés contar conmigo“.

"Te amo muchísimo, disfruta todo que te lo merecés“, concluyó el sentido mensaje.