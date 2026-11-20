El hombre fue detenido y la causa quedó bajo la calificación inicial de abuso sexual simple, de acuerdo con lo informado. La noticia generó una fuerte reacción entre familiares del menor y vecinos de la zona, que se acercaron al establecimiento para expresar su indignación y reclamar el esclarecimiento del caso.

Durante la noche anterior ya se habían registrado momentos de tensión en las inmediaciones del supermercado, donde intervino personal policial.

Sin embargo, la situación volvió a agravarse durante la mañana de este viernes, cuando la protesta derivó en daños materiales y el retiro de mercadería del comercio.

Derribaron el portón del supermercado y se llevaron mercadería

La situación se descontroló alrededor de las 10.41, cuando varias personas lograron abrir por la fuerza el portón lateral que comunicaba con el depósito del supermercado.

Desde ese momento, entre cinco y diez personas ingresaron inicialmente al sector y comenzaron a robar productos. Con el correr de los minutos, más personas se acercaron al lugar. Algunas llegaron en motocicletas, bicicletas y automóviles, y aprovecharon que el depósito había quedado abierto para llevarse mercadería.

Las cámaras registraron a personas que salían con packs de bebidas, gaseosas, energizantes, cajas de vino, alimentos y otros artículos. Incluso se observó a un hombre que se retiró con un carrito cargado de productos, mientras otros transportaban las bebidas en bicicletas.

El frente del comercio también apareció cubierto de pintadas, y en el ingreso al depósito quedaron vidrios rotos y mercadería dispersa. Minutos después, llegaron móviles policiales a las inmediaciones del supermercado.

Los efectivos ingresaron al local, mientras los vecinos se mantuvieron en la perificia para saber lo que ocurría. En un momento, les arrojaron a los policías cascotes y la respuesta oficial fue con tiros de bala de goma. Al pasar los minutos, la situación se calmó.

Cómo quedó el supermercado después de los incidentes

El equipo periodístico de A24 se acercó al acceso lateral del establecimiento para mostrar las consecuencias de los incidentes. Las imágenes permitieron observar que el portón violentado correspondía al depósito del supermercado y no a su entrada principal.

En el interior había productos desordenados y sectores con mercadería faltante, mientras que en la puerta se observaban restos de vidrio. Algunos artículos, como botellas de agua y soda, permanecían en el lugar.