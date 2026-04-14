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Ángel de Brito expuso un oscuro episodio del pasado de Grecia Colmenares con su expareja: "Debería contar..."

Sin dar nombres en un primer momento, Ángel de Brito contó en LAM que Grecia Colmenares se vio involucrada en un episodio conflictivo, vinculado a su expareja, Marcelo Pelegri. Enterate.

14 abr 2026, 21:54
Ángel de Brito expuso un oscuro episodio del pasado de Grecia Colmenares con su expareja: Debería contar...
Ángel de Brito expuso un oscuro episodio del pasado de Grecia Colmenares con su expareja: Debería contar...

Ángel de Brito expuso un oscuro episodio del pasado de Grecia Colmenares con su expareja: "Debería contar..."

Grecia Colmenares volvió al mundo televisivo con su participación en Gran Hermano, pero, fiel a lo que suele ocurrir con las figuras de alto perfil, su regreso no solo despertó nostalgia sino que también reactivó viejas historias de su pasado que distan de ser positivas.

La historia más reciente —y la que más controversia generó— fue la vinculada a su expareja, Marcelo Pelegri, quien fue acusado de “viudo negro” y de distintas estafas. En ese contexto, también cobró relevancia el hecho de que Grecia se haya instalado en Miami en pleno auge de su carrera en el país, una decisión que en su momento llamó la atención y alimentó todo tipo de especulaciones contra él.

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En LAM (América TV), Ángel de Brito sorprendió al revelar una información sensible sobre la participante del reality y un episodio que habría atravesado antes de emigrar con su expareja, aportando nuevos detalles a una historia que vuelve a generar repercusión.

“Facturó una fortuna, y toda esa fortuna no la tiene. Debería contar la historia de violencia que sufrió: quedó en la calle a nivel económico. Investiguen cómo termina esta historia, porque no terminó nada bien", contó el periodista sobre lo recibido por una persona que la produjo en su momento.

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Cómo fue el ingreso de Grecia Colmenares a Gran Hermano

En una gala movida de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), la casa volvió a renovarse tras la reciente salida de Lola Tomaszeusky y la baja por motivos médicos de Andrea del Boca. En su lugar, la producción apostó por un ingreso de peso: Grecia Colmenares.

La reconocida actriz, figura emblemática de las telenovelas de los años 80 y 90, hizo su presentación en el estudio junto a Santiago del Moro, quien resaltó su trayectoria y el fuerte lazo que mantiene con el público argentino.

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Antes de cruzar la puerta de la casa, Colmenares compartió su entusiasmo: " Estoy muy contenta, con muchas ganas. ¡Gracias Argentina!". Vale destacar que la artista viene de una extensa experiencia en realities, ya que participó en Grande Fratello, donde permaneció durante seis meses en competencia.

Una vez dentro, los participantes repasaron parte de su carrera a través de un clip con sus trabajos más recordados y, luego, le dieron la bienvenida. Su primer acercamiento fue con Yanina Zilli, quien la recibió con afecto: “bienvenida mi amor ”.

"Gracias muchachos por recibirte con tanto cariño en esta casa. Esta casa es mágica", agradeció emocionada por el recibimiento, y sumó con ilusión: "No veía el día de llegar a esta casa con ustedes y disfrutarlos".

Ya instalada, también dejó en claro qué espera de esta experiencia: "Es un sueño increíble", afirmó. Y adelantó el clima que imagina: "Vamos a pasarla bien, bailar, divertirnos... Seguro habrá alguna pelea, pero como en todas familias".

Más tarde, tras recorrer la casa, la producción organizó una cena especial en su honor, donde brindó junto a sus compañeros y expresó su deseo: "Esperemos disfrutar tanto, hasta que el público quiera que ninguno salga de la casa".

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