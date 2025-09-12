Caso Diego Fernández Lima: la Justicia ordenó revisar el jardín de la casa donde apareció su cuerpo

Captura El Equipo Argentino de Antropología Forense detectó que faltan huesos del adolescente.

Sospechas de más restos enterrados

En un nuevo escrito judicial, la familia de Diego presentó un informe de 10 puntos en el que solicita avanzar con nuevas pericias en el patio de la casa. “No hay dudas de que los restos de Diego se hallaron en el domicilio de los hermanos Cristian Norberto Graf e Ingrid Cristina Graf de Freeman”, señalaron.

Sin embargo, advirtieron que al revisar las imágenes del esqueleto faltaban fragmentos óseos, lo cual indica que podría haber más restos bajo tierra. “Existen restos que no se han encontrado en aquel desprendimiento de tierra del 20 de mayo de 2025; restos que aún podrían estar alojados en el jardín del inmueble”, sostiene el documento.

3GNGAE23CNCE5DP5MF3PRTJ7CY Cristian Graf mostró el lugar donde apareció el cuerpo de Diego Fernández Lima.

“Me hubiese gustado tener una respuesta”

En su entrevista televisiva, Graf también envió un mensaje a los familiares de Diego: “Lo lamento mucho por ellos. Me hubiese gustado tener una respuesta para que sepan qué pasó. Hoy no la tengo, ni la tiene nadie de mi entorno”. Sobre el vínculo con la víctima, sostuvo: “La última vez que lo vi fue en el colegio. No teníamos relación de amistad ni por las motos”.