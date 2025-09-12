En vivo Radio La Red
Policiales
Diego Fernández Lima
Justicia
Coghlan

Caso Diego Fernández Lima: la Justicia ordenó revisar el jardín de la casa donde apareció su cuerpo

El Equipo Argentino de Antropología Forense detectó que faltan huesos del adolescente. Sospechan que podrían estar enterrados en otra parte de la propiedad de Cristian Graf.

Diego Fernández Lima desapareció en 1984 y fue encontrado enterrado una casa del barrio porteño de Coghlan.

La Justicia dispuso una nueva inspección en la casa de Cristian Norberto Graf, ubicada en el barrio porteño de Coghlan, donde en mayo fueron hallados restos óseos que pertenecen a Diego Fernández Lima, un adolescente que había desaparecido años atrás. El objetivo es verificar si aún quedan partes del cuerpo enterradas en el terreno.

Leé también Cómo era la fosa en donde fue enterrado Diego Fernández Lima: qué dice el informe oficial
Personal de EAAF en la fosa. 

Según determinó el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), el esqueleto de la víctima no estaba completo, y algunos huesos podrían seguir enterrados en otra zona del mismo jardín. Por ese motivo, la querella solicitó que se realice una búsqueda con georradar en el predio ubicado en la avenida Congreso 3742.

Cristian Graf, imputado en la causa, mostró semanas atrás ante la prensa el lugar exacto donde se encontró el cuerpo de Diego. “Apareció debajo de la ligustrina cuando estaban haciendo la medianera”, relató, señalando una “pared nueva” al pie de la cual ya habían plantado vegetación.

Graf se desligó de cualquier responsabilidad penal y aseguró: “Soy el protagonista de una historia en la que me implican en una causa que no es mía. Todos queremos saber quién fue para estar en paz. Tanto la familia Fernández como nosotros vamos a quedar igual de manchados”.

El Equipo Argentino de Antropolog&iacute;a Forense detect&oacute; que faltan huesos del adolescente.

El Equipo Argentino de Antropología Forense detectó que faltan huesos del adolescente.

Sospechas de más restos enterrados

En un nuevo escrito judicial, la familia de Diego presentó un informe de 10 puntos en el que solicita avanzar con nuevas pericias en el patio de la casa. “No hay dudas de que los restos de Diego se hallaron en el domicilio de los hermanos Cristian Norberto Graf e Ingrid Cristina Graf de Freeman”, señalaron.

Sin embargo, advirtieron que al revisar las imágenes del esqueleto faltaban fragmentos óseos, lo cual indica que podría haber más restos bajo tierra. “Existen restos que no se han encontrado en aquel desprendimiento de tierra del 20 de mayo de 2025; restos que aún podrían estar alojados en el jardín del inmueble”, sostiene el documento.

3GNGAE23CNCE5DP5MF3PRTJ7CY
Cristian Graf mostr&oacute; el lugar donde apareci&oacute; el cuerpo de Diego Fern&aacute;ndez Lima. &nbsp;

Cristian Graf mostró el lugar donde apareció el cuerpo de Diego Fernández Lima.

“Me hubiese gustado tener una respuesta”

En su entrevista televisiva, Graf también envió un mensaje a los familiares de Diego: “Lo lamento mucho por ellos. Me hubiese gustado tener una respuesta para que sepan qué pasó. Hoy no la tengo, ni la tiene nadie de mi entorno”. Sobre el vínculo con la víctima, sostuvo: “La última vez que lo vi fue en el colegio. No teníamos relación de amistad ni por las motos”.

