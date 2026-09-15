El detalle que llamó la atención entre Julieta Ortega y Julieta Prandi después del casamiento de Emanuel Ortega

Lejos de alimentar las versiones sobre una posible tensión, después del encuentro Julieta Ortega tuvo un gesto público con los recién casados. A través de sus redes sociales, compartió una tierna historia de Instagram en la que publicó una foto de su hermano y Prandi junto a un emoji de corazón rojo.

Cuál fue la polémica razón por la que los hermanos de Emanuel Ortega no fueron a su casamiento con Julieta Prandi

Julieta Prandi y Emanuel Ortega se casaron este martes y, mientras la pareja celebraba uno de los hitos más importantes de su historia de amor, la ausencia de algunos hermanos del cantante no pasó desapercibida. En Sálvese quien pueda (América TV), Yanina Latorre reveló cuál habría sido el motivo por el que los hermanos de Emanuel no asistieron y expuso una interna familiar que sorprendió.

"Los únicos de la familia que bancan a Julieta Prandi son mamá y papá Ortega. Desde que ella entró a la familia se los compró y ellos mueren por ella, la aman, la adoran. Palito y Evangelina mueren por Julieta y esto hizo que los hermanos queden afuera de este vínculo. Ella captó la parada, de a poco ella fue ganando terreno y fue logrando que Emanuel no se diera más con sus hermanos. Son hermanos muy unidos que siempre van a ser", relató Yanina en el programa.

La conductora también explicó el rol que ocupa Julieta Ortega dentro del clan: "Julieta Ortega es la que reúne y arma". En ese momento, la panelista Ximena Capristo intervino para aclarar: "Ella es muy amiga de Ana Paula (Dutil, expareja de Emanuel)".

Yanina siguió con su relato y aseguró que existe preocupación por el vínculo quebrado entre Emanuel y sus hermanos. "En su entorno íntimo cada vez que se junta con sus amigas dice que está muy triste y muy deprimida porque desde que está Julieta Prandi en la familia, esto es palabra de Julieta a sus amigas, Emanuel quedó separado de todos menos de los padres. Ya no le da bola a los hermanos y que ella, según Julieta, se fue encargando de que no conteste el teléfono, de que no tengan vínculo, de que no se reúnan y ellos creen que a propósito los invitó dos tres días antes", continuó Latorre.

Por su parte, Pía Shaw sumó datos sobre las razones que dieron los hermanos de Emanuel para no estar presentes en el casamiento: "Martín y Luis no están en el país. Luis está filmando una película. Sebastián está con En el barro, está de rodaje. Rosario me dicen que estaba en un trabajo, en un stream".