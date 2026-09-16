Un vecino saltó el muro por un olor extraño y encontró una escena aterradora dentro de la casa

Los vecinos dejaron de verlo y un fuerte olor encendió las alarmas

La ausencia del hombre había comenzado a llamar la atención en el barrio. Los vecinos estaban acostumbrados a verlo diariamente y, particularmente, a observarlo durante las mañanas cuando salía acompañado por sus perros.

Con el paso de los días, aquella rutina se interrumpió. “Él tenía sus perros, que siempre los sacaba a la mañana, y de un día para el otro ya no se los vio más”, relató Hernán Barrios, vecino que posteriormente participó como testigo del procedimiento policial.

La preocupación aumentó cuando comenzaron a percibirse olores nauseabundos provenientes de la propiedad. Finalmente, uno de los vecinos saltó el muro para comprobar qué ocurría y dio aviso a las autoridades.

Cuando la Policía y los peritos ingresaron a la propiedad se encontraron con una escena que ahora es materia de investigación.

“Faltaban extremidades”: el relato del testigo

Barrios estuvo presente durante las actuaciones de Criminalística y posteriormente contó lo que observó dentro de la vivienda. Según su testimonio, el cuerpo estaba en la cocina y presentaba faltantes de extremidades. “Era bastante fuerte la escena. No era lo que uno esperaba ver de su vecino”, recordó.

Dentro de la propiedad también encontraron cuatro perros mestizos en condiciones precarias. La principal hipótesis que manejan los investigadores es que los animales habrían comenzado a alimentarse del cuerpo después de la muerte del hombre.

Por el momento, sin embargo, no está determinado qué provocó el fallecimiento. Será la autopsia la que deberá aportar elementos para establecer cómo murió y si existieron circunstancias que requieran profundizar la investigación.

Qué se sabe sobre la muerte del hombre

El testigo aseguró que durante el procedimiento no observó signos evidentes de violencia dentro de la propiedad y señaló que las puertas estaban cerradas. “No se veía escena de violencia. Incluso las puertas estaban cerradas y estaba en la cocina”, explicó Barrios.

Ese dato, sin embargo, no permite descartar por sí mismo ninguna hipótesis sobre la causa de muerte. Los investigadores aguardarán los resultados de los estudios forenses antes de establecer qué ocurrió.

Las primeras estimaciones señalan que el hombre podría haber permanecido muerto durante al menos cinco días antes del hallazgo.

Buscan identificarlo y localizar a su hija

Otro de los puntos que intenta resolver la investigación es la identidad formal del fallecido. Los vecinos explicaron que lo conocían simplemente como “Toti”. Según Barrios, el hombre trabajaba como cuidador de una parte de un antiguo predio de la zona y mantenía un trato cotidiano con quienes vivían en el barrio, aunque pocos conocían detalles de su vida personal.

“Tiene una hija en el interior que sabemos que no pudimos encontrar”, señaló Barrios, quien pidió colaboración para poder establecer la identidad del hombre y contactar a sus allegados.

Mientras tanto, el expediente continúa bajo intervención judicial y la autopsia será determinante para esclarecer cómo y cuándo murió el hombre, antes de avanzar sobre la hipótesis de lo ocurrido posteriormente con los animales que permanecían dentro de la propiedad.