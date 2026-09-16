Ana Paula Dutil rompió el silencio tras el casamiento de Emanuel Ortega y Julieta Prandi: "Mis hijos..."

“Le dije: ‘Vi a tus hijos, qué grandes y qué lindos que están’. Me dice: ‘La quieren mucho a Julieta. Y eso dice mucho para mí y me parece muy importante. Siempre el amor se celebra’”, relató la panelista.

Ana Paula, además, expresó sus mejores deseos para la flamante pareja: “Les deseo lo mejor, que sean muy felices”.

Sin embargo, dejó en claro que prefería mantenerse al margen de la exposición mediática en un día tan especial para su ex y Julieta: “No quiero hablar en este momento porque es el momento de Julieta y Emanuel”.

Cómo es el vínculo de Ana Paula Dutil con Julieta Prandi

Durante el programa, Iavícoli explicó por qué el nombre de Ana Paula volvió a instalarse en medio de la boda. “Como no había ningún hermano de Emanuel presente en el casamiento, muchos colegas decían: ‘Bueno, es porque la quieren mucho a Ana Paula’”, señaló.

Dutil y Ortega estuvieron juntos durante dos décadas y tuvieron a India y Bautista, quienes mantienen un cercano vínculo con Julieta Prandi.

De hecho, no es la primera vez que Ana Paula habla públicamente de la relación que construyeron con el paso de los años. Tiempo atrás, al referirse a la difícil situación judicial que atravesó Julieta con Claudio Contardi, destacó especialmente el cariño de sus hijos hacia la conductora.

“Todo lo que tengo para decir es por lo que mis hijos me transmiten, que es una excelente persona, que se desvive por ellos”, había asegurado en Desayuno Americano.

En aquella oportunidad, Ana Paula también dejó una frase que resumió la particular familia ensamblada que lograron construir: “Logramos entre todos, entre ella, Emanuel, sus hijos y mis hijos ser familia. Entendimos todos en los últimos años que vamos a ser familia para toda la vida”.

Ahora, tras el casamiento, Dutil volvió a elegir un mensaje conciliador y afectuoso, celebrando la felicidad de Emanuel y Julieta y destacando especialmente el cariño que sus hijos sienten por la flamante esposa de su padre. (RS FOTOS)