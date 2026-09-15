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Salió a la luz la vieja interna entre Luli Salazar y Julieta Prandi tras el casamiento de Emanuel Ortega

En SQP contaron que Luli Salazar no fue invitada al casamiento de su primo, Emanuel Ortega, con Julieta Prandi. En ese contexto, revelaron que las modelos estarían enfrentadas desde hace dos décadas.

15 sept 2026, 21:35
Salió a la luz la vieja interna entre Luli Salazar y Julieta Prandi tras el casamiento de Emanuel Ortega

Salió a la luz la vieja interna entre Luli Salazar y Julieta Prandi tras el casamiento de Emanuel Ortega

Salió a la luz la vieja interna entre Luli Salazar y Julieta Prandi tras el casamiento de Emanuel Ortega

Salió a la luz la vieja interna entre Luli Salazar y Julieta Prandi tras el casamiento de Emanuel Ortega

Este 15 de septiembre, Emanuel Ortega y Julieta Prandi dieron el sí en una emotiva ceremonia realizada en San Isidro. Lo que estaba pensado como un momento íntimo y de celebración para la pareja terminó quedando envuelto en una fuerte polémica por algunas ausencias que no pasaron inadvertidas.

Entre los grandes ausentes estuvieron los hermanos de Emanuel y también Luli Salazar, prima del cantante, cuya ausencia rápidamente llamó la atención. La modelo mantendría desde hace años un vínculo distante con Prandi y, según trascendió, las diferencias entre ambas serían el motivo detrás de su decisión de no formar parte de este momento tan importante para la familia.

"Estaría teniendo problemas con la familia Ortega y con Julieta Prandi no se saluda desde Poné a Francella. Se llevan mal con algunas cuestiones. El anterior Año Nuevo, Luciana no la saludó a Julieta Prandi y Evangelina le puso los puntos", contó Majo Martino en SQP (América TV).

Al mismo tiempo, Pía Shaw se comunicó con la modelo y explicó por qué no fue a la boda: "No avisó a nadie. No es que solo no fui yo. No invitaron a nadie. Mi papá que Emanuel lo ama tampoco fue".

El posteo de Luciana Salazar por no ser invitada al casamiento

Luciana Salazar volvió a quedar en el centro de la escena luego de la celebración del casamiento de su primo, Emanuel Ortega, con Julieta Prandi. La modelo no estuvo presente en la boda y, en medio de las versiones sobre una supuesta interna familiar, realizó un llamativo posteo en sus redes sociales.

A través de sus historias de Instagram, Luli compartió una contundente reflexión que rápidamente llamó la atención por el contexto en el que apareció: "La forma en la que tratas a otros es un reflejo de cómo te sientes contigo mismo".

El mensaje se conoció después de que en SQP (América TV) aseguraran que la modelo no había sido invitada al casamiento de Emanuel y que existiría una vieja tensión con Julieta. Según lo que trascendió en el programa, las diferencias entre ambas se remontarían a más de dos décadas.

Aunque Salazar no mencionó directamente a Prandi ni explicó a quién estaba dirigido el mensaje, la publicación generó especulaciones entre sus seguidores debido a la coincidencia temporal con la boda y a las versiones que comenzaron a circular sobre la relación entre ambas.

En pocas palabras

  • Ausencia de Luli Salazar: La modelo no fue invitada al casamiento de Emanuel Ortega y Julieta Prandi.
  • Vieja interna: Se revela un conflicto de dos décadas entre Salazar y Prandi.
  • Motivo: Las diferencias habrían comenzado en el programa "Poné a Francella".
Resumen generado por Thinkindot AI

     

 

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