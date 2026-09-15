Salió a la luz la vieja interna entre Luli Salazar y Julieta Prandi tras el casamiento de Emanuel Ortega

El posteo de Luciana Salazar por no ser invitada al casamiento

Luciana Salazar volvió a quedar en el centro de la escena luego de la celebración del casamiento de su primo, Emanuel Ortega, con Julieta Prandi. La modelo no estuvo presente en la boda y, en medio de las versiones sobre una supuesta interna familiar, realizó un llamativo posteo en sus redes sociales.

A través de sus historias de Instagram, Luli compartió una contundente reflexión que rápidamente llamó la atención por el contexto en el que apareció: "La forma en la que tratas a otros es un reflejo de cómo te sientes contigo mismo".

El mensaje se conoció después de que en SQP (América TV) aseguraran que la modelo no había sido invitada al casamiento de Emanuel y que existiría una vieja tensión con Julieta. Según lo que trascendió en el programa, las diferencias entre ambas se remontarían a más de dos décadas.

Aunque Salazar no mencionó directamente a Prandi ni explicó a quién estaba dirigido el mensaje, la publicación generó especulaciones entre sus seguidores debido a la coincidencia temporal con la boda y a las versiones que comenzaron a circular sobre la relación entre ambas.