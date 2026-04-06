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Reclamo

Los papás de Loan le enviaron una carta a Javier Milei con un pedido especial

A través de una carta dirigida al Presidente, la familia del nene desaparecido en la provincia de Corrientes el pasado 13 de junio de 2024 volvió a reclamar medidas urgentes ante las demoras judiciales y la falta de respuestas en la causa.

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El documento expone el estado actual del expediente y la preocupación de la familia frente al paso del tiempo sin definiciones concretas. “Cada día aleja la verdad”, señalaron en el texto.

Además, advirtieron que las demoras no solo afectan el desarrollo del expediente, sino también la posibilidad de esclarecer qué ocurrió con el niño desaparecido el 13 de junio de 2024 en Corrientes.

Según detallaron en el escrito, la causa caratulada como sustracción de menores ya se encuentra en una etapa avanzada, pero enfrenta obstáculos que impiden su avance.

Entre ellos, mencionaron vacancias y subrogancias dentro del sistema judicial que dificultan la conformación del tribunal, lo que mantiene frenado el proceso.

Para la familia, esta situación genera una parálisis que impacta directamente en la búsqueda de justicia.

Entre los puntos centrales del reclamo, pidieron:

  • Cubrir vacantes judiciales de manera inmediata
  • Remover obstáculos estructurales que frenan el juicio
  • Garantizar la realización del proceso en un plazo máximo de 60 días

El pedido al Poder Ejecutivo

En ese contexto, los padres apelaron a la intervención del Poder Ejecutivo para destrabar la situación. En la carta solicitaron medidas concretas como cubrir vacantes judiciales, remover trabas estructurales y garantizar que el proceso avance en un plazo acotado.

“El acceso a la justicia y el juzgamiento en un plazo razonable son derechos garantizados por la Constitución y tratados internacionales”, señalaron.

A más de nueve meses de la desaparición, el caso continúa abierto y sin certezas sobre el paradero del niño.

En ese marco, la familia insiste en la necesidad de que el Estado actúe de manera coordinada y efectiva ante la gravedad del hecho. “En ese juicio está la única posibilidad real de saber qué pasó con nuestro hijo y dónde está”, afirmaron.

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