Caso Loan: en una jornada que puede resultar clave, declararon los hermanos de Loan

Loan Danilo Peña Loan Danilo Peña desapareció el pasado 13 de junio (Foto: archivo).

La declaración de Mariano Peña: dispuesto a la revisión judicial

Mariano Peña no solo explicó el origen de los fondos, sino que también se mostró abierto a que la Justicia revise su billetera virtual, en la que recibió los millonarios depósitos. "Si me piden la billetera virtual, no hay problema que revisen, no tengo nada que ocultar", afirmó.

La suma de 48 millones de pesos que se encuentra en las cuentas de Mercado Pago fue uno de los puntos más controversiales. Mariano explicó que el dinero también tenía el objetivo de financiar la creación de una fundación, cuyo propósito sería ayudar a otras familias que atraviesen situaciones tan angustiosas como la desaparición de un ser querido.