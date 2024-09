Caso Loan: uno de los hermanos del nene desaparecido explicó la salida de Fernando Burlando

“Como familia hemos tomado una decisión muy fuerte de unificar la querella porque estábamos tirando para cualquier lado. Quizás la decisión es muy tarde, pero también mi mamá y mi papá veían que no había respuestas”, subrayó.

Sobre esta medida, explicó que María Noguera recién “estos días empezó a entender muchas cosas y a exigir” por lo que un día se reunieron, tomaron la decisión de apartar a Burlando y arreglaron que Roberto Méndez se quede con el caso: “El abogado que venga tiene que trabajar. Mi mamá hoy está sin vida y quiere recuperarla”.

“Nosotros tenemos que reunirnos y ver el día a día de cómo van los pasos. Méndez es nuestro representante y tiene que poner el pecho a la bala. Vamos a tomar las decisiones que tengamos que tomar para poder esclarecer el caso y ver lo que está pasando”, expresó.

Asimismo, el hermano mayor sostuvo que “no bajan los brazos” y que harán “justicia” por Loan: “No dejaremos que esto se apague; queremos ir por todo”.

El pedido URGENTE de Fernando Burlando en pleno caso Loan Fernando Burlando en Corrientes cuando estaba buscando a Loan. (Foto: archivo)

Según la familia de Loan, a Burlando no le dieron respuestas

La noticia de que Fernando Burlando dejaba el caso fue confirmada por el propio abogado y, frente a esta noticia, fue José Peña, otro de los hermanos, quien anunció que la decisión fue tomada por su mamá.

“No era que Burlando no nos diera las respuestas, sino que lo trabaron de todos lados y no pudo hacer más”, detalló el joven.

En este sentido, resaltó que para su familia la política se sintió incómoda por la presencia del famoso abogado, aunque destacó que lo único importante es “saber dónde está Loan”.