En el programa de Carmen Barbieri filtraron un video del responsable de la desaparición de Loan: "Lo entregó"

Carmen Barbieri contó que “hablamos de la abuela, vamos a ver el video de la abuela. Quiero escuchar el audio”. Catalina es consultada en las imágenes, mientras toma mate, sobre “quién es responsable”.

“El yerno. Sí, fue el macho de mi hija”, se refiere la abuela de Loan directamente a Benítez. Luego aclara que “yo soy pobre, críe a todos mis hijos bajo la pobreza y nunca pasó nada serio”,

“Que lo digan ellos. Yo tenía que salir a trabajar cuando eran chicos y se quedaban a cuidarlos”, reclama la abuela de Loan.

Catalina finaliza al pedir por Loan: “Que lo devuelvan, que lo haga devolver de dónde se lo llevó. A quien se lo entregó que le diga que los familiares están llorando por él”.

El momento dramático que vivió Paula Bernini durante una marcha por el caso Loan

En un video en su cuenta de Instagram, la periodista Paula Bernini reveló que vivió un momento traumático durante la cobertura de una marcha por la aparición de Loan.

La cronista de TN -que siguió de cerca el caso del menor desaparecido- contó que estuvo unos días sin entrar a sus redes porque le robaron el teléfono.

"Ahora sí, ¡aparecí! Para todos los que me preguntan '¿dónde estoy?'. Hace tres días que no aparezco en las redes ni estoy conectada con nada porque me robaron el viernes el celular después de cubrir la marcha pidiendo Justicia por Loan en Plaza de Mayo", relató.

"Fuimos caminando con toda la gente que se juntó ahí y también con el hermano de Loan hasta Congreso, cuando la marcha se estaba desconcentrando y nosotros, los periodistas, ya estábamos un poquito más relajados, la verdad es que me descuidé, saqué el teléfono para pedir un auto y me lo robaron", agregó.

Bernini destacó que, dentro del susto, está bien y trata de mirar para adelante. "Ahora estoy con un teléfono más viejito pero creo que pronto pronto voy a poder mejorar el teléfono... La verdad, un garrón. Es lamentable pero mientras no te pase nada, y a mí no me pasó nada, estoy súper bien, así que, ya está, ya pasó", sentenció.