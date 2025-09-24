Preocupación por Paula Bernini: qué problema de salud tuvo y por qué se sometió a una intervención médica

"Tengo el cuello inflamado porque estuvieron trabajando en la zona, pero estoy bien y tranquila. Si los resultados dan negativos, se operará", contó la comunicadora.

Finalmente, compartió que está enfocada en su próximo recorrido laboral: "Ahora estoy concentrada en este viaje que voy a hacer por la provincia de Buenos Aires, el sur de Santa Fe y Córdoba. Estoy entusiasmada porque son viajes en los que aprendo y escucho diferentes historias".

Desde cuándo hay tensión entre Paula Bernini y Mario Massaccesi en TN

Reforzando la versión de tensiones y roces entre Paula Bernini y Mario Massaccesi en las mañanas de TN, tal como lo expuso Intrusos (América TV), este miércoles Marina Calabró repasó desde Lape Club Social Informativo varios momentos incómodos que se vivieron al aire entre los conductores, alimentando la hipótesis de una relación profesional bastante conflictiva.

Rodrigo Lussich había revelado que Bernini y Massaccesi solían tener una amistad cercana, pero que, según colegas del canal, ella estaría mostrando actitudes soberbias en los pasillos y que al aire está "insoportable". Además, se comenta que "limpió a tres personas y que también alardea asegurando que 'mide con el rating'".

En ese contexto, Calabró retomó el tema junto a Sergio Lapegüe en América TV y enumeró varios episodios tensos entre los presentadores de TN. Señaló el 14 de febrero como el primer gesto de desprecio por parte del cordobés hacia su compañera. En pleno Día de los Enamorados, Bernini simuló una propuesta de casamiento poniéndose de rodillas, pero fue ignorada por Massaccesi. Según relató Marina, Paula expresó su malestar en producción. Más tarde, durante un móvil en una pileta recreativa, Bernini se tomó revancha recordando el episodio frente a unas señoras.

Pero ese no fue el único momento incómodo. Además del saludo tenso a Marcelo Bonelli que ya había sido mencionado en Intrusos, Marina recordó otro episodio: cuando Bernini sufrió una caída durante una cobertura en Neuquén y luego le reprochó en vivo a Massaccesi que no la hubiera llamado para saber cómo estaba.

Para cerrar el repaso de situaciones que evidencian el clima tenso entre ambos, Calabró sumó un cruce reciente por el inicio de la primavera. Mientras uno animaba a la audiencia a levantarse de la cama, Bernini lo contradijo en vivo sugiriendo que lo mejor era seguir descansando. ¡Una postal de la fricción que se vive en el estudio!