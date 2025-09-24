La sorpresiva reacción de Pampita cuando supo que la banda que robó su casa era chilena

Además, Carolina confirmó que las cámaras de seguridad de la casa continuaron grabando durante las horas que duró el robo a pesar del corte de luz, de manera que el accionar de los delincuentes está totalmente registrado. “Está todo filmado. No se llevaron las cámaras ni el sistema, así que hay material para la investigación”, remarcó.

pampita objetos recuperados robo 3

Asimismo, sobre cómo está atravesando esta situación tanto ella como sus hijos, Pampita admitió su desazón. “Todavía estamos shockeados, porque es una invasión a tu casa, a tu privacidad. El desorden era total, no había quedado un cajón con algo adentro. Anoche recién terminamos de ordenar con ayuda de un montón de gente”, alcanzó a describir su estado y el de su familia.

pampita objetos recuperados robo

En tanto, sobre las versiones que señalaban que los ladrones fueron en busca de importantes sumas de dinero, la ex de Benjamín Vicuña y Roberto García Moritán fue tajante: “Trabajo en la tele hace muchos años, es verdad, y he invertido bien. Pero también tengo un crédito de una casa que compré hace poco, así que todo lo que gano lo voy metiendo ahí. No me sobra. No tengo ahorros en mi casa como para que entren y se lleven algo”.

pampita objetos recuperados robo 2

Cuánto tuvo que ver La Tía Sebi con el robo y la recuperación de los celulares de Pampita

El país entero quedó conmovido tras conocerse la noticia: Carolina “Pampita” Ardohain logró recuperar los celulares que guardaban las imágenes y videos más preciados de su vida, los recuerdos de su hija Blanca, fallecida en 2012. Lo que comenzó como una verdadera pesadilla terminó con un giro inesperado que emocionó a todos.

El episodio tuvo inicio cuando la casa de la modelo en Barrio Parque fue violentada durante su ausencia. Los delincuentes se llevaron dinero, objetos de valor y, lo más doloroso para Pampita, viejos teléfonos donde conservaba el registro íntimo de su hija. La desesperación la llevó incluso a ofrecer una recompensa, convencida de que sería imposible volver a ver esos archivos por otras vías.

“Confirmar que tengo en mi poder los teléfonos. Estoy emocionada. Todos los que perdimos un familiar sabemos lo que es ver un video”, expresó la conductora en diálogo con Intrusos, visiblemente emocionada. Explicó que aquellos aparatos eran muy antiguos y que no había forma de recuperar el material desde la nube, ya que sus cuentas habían sido hackeadas en el pasado. “Sacaba foto a la pantalla con el celular cuando quería subir algo”, reveló con crudeza.

Embed

El giro de la historia llegó gracias al periodista conocido como La Tía Sebi, quien se convirtió en un inesperado intermediario. Según contó, todo comenzó cuando su pareja lo llamó para informarle que un conocido de un conocido había hallado los teléfonos de Pampita. Ese hombre, mientras trabajaba como chofer, se topó en la calle con una caja en una zona humilde. Dentro había documentos y celulares que pertenecían a la modelo.

Sebi, sorprendido por la situación, se contactó de inmediato con Lizardo Ponce, quien fue el encargado de darle la noticia a Pampita. Al principio, la conductora dudó, pero al confirmar que eran efectivamente sus teléfonos, la emoción fue incontenible.

“Era imposible ponerle precio a lo que contenían”, aseguró Pampita, agradecida por el gesto. En la transmisión de Rumis, no pudo contener las lágrimas y destacó el valor humano detrás de este acto.

Por su parte, Sebi también se mostró conmovido: “Yo casi que me voy a las lágrimas mal. Fue un momento superemocionante. Sin duda no estaba en mis predicciones del día ayudar a Pampita a recuperar su celular, pero nos puso muy feliz que alguien pueda recuperar algo con tanto valor emocional”.

Así, lo que comenzó como un drama terminó convirtiéndose en una historia de esperanza y humanidad que conmovió a todo el país.