Catalina, la abuela de Loan :"Si no era Loan, iba a desaparecer otro chico"

“Eran todos amigos, buenas personas y al final estamos con este problema”, indicó, sobre los presentes ese día. La abuela también reveló su deseo de deshacerse de la mesa donde compartieron la comida.

El llamado de Laudelina a Catalina tras la desaparición de Loan

Catalina declaró que Laudelina la llamó enojada, acusándola de “hundirla” al hablar en televisión. En tanto, la abuela de Loan sugirió que Laudelina inventó lo del accidente para proteger a su pareja. “Me llamó y me dijo que nosotros la estábamos hundiendo… porque me fui a mostrar el lugar del árbol y no había naranjas”, agregó.

Al ser consultada acerca de “¿Qué pasó con Loan?”, Catalina respondió que el niño la visitaba por primera vez, se levantó de la mesa y siguió a otros niños. Además, contó una conexión siniestra al decir que Loan “se fue a entregarle al diablo”.