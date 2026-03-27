Cayó el principal acusado por el crimen de un adolescente en un cumpleaños en Mar del Plata

Durante semanas luchó por su vida, con graves lesiones y complicaciones neurológicas, pero finalmente murió el 20 de enero como consecuencia de las heridas sufridas en el ataque.

Captura Ya hay dos detenidos en la causa.

El episodio no terminó con la balacera. De acuerdo con testimonios incorporados a la causa, los agresores regresaron a la casa del festejo, donde habrían robado pertenencias y prendido fuego la propiedad, provocando importantes destrozos. La escalada de violencia generó fuerte conmoción en el barrio y motivó un amplio operativo policial.

La detención tras meses prófugo

La investigación quedó a cargo de la Unidad de Homicidios de la DDI, bajo la dirección de la fiscal Romina Díaz. En ese marco, se ordenó la detención de dos sospechosos.

Este jueves, tras una serie de procedimientos, los agentes lograron ubicar y detener al joven de 25 años que tenía pedido de captura. Su padre ya había sido arrestado previamente en el marco de la misma causa.

Ambos quedaron a disposición de la Justicia y fueron trasladados a la Unidad Penal N°44 de Batán.

la-victima-quedo-internada-en-el-hospital-interzonal-general-de-agudos-de-mar-del-plata-donde-murio-semanas-mas-tarde-foto-google-maps-YMZF266VWRBMBC4NCCLFWP365A La víctima quedó internada en el Hospital Interzonal General de Agudos de Mar del Plata, donde murió semanas más tarde. (Foto: Google Maps).

La imputación y la pena que enfrentan

La fiscalía caratuló el caso como “homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas”, una figura que prevé la pena de prisión perpetua.

Con la detención del principal sospechoso, la causa avanza en busca de esclarecer por completo el brutal crimen que terminó con la vida de Sebastián Morua y que expuso, una vez más, la violencia extrema en contextos de conflictos interpersonales.