Cayó el principal acusado por el crimen de un adolescente en un cumpleaños en Mar del Plata
La víctima murió luego de pasar casi un mes internado en el Hospital Interzonal General de Agudos marplatense. Ya hay dos detenidos en la causa.
El sospechoso estuvo prófugo por varias semanas. (Foto: gentileza La Capital)
Un joven de 25 años fue detenido acusado de participar en el asesinato de un adolescente durante un cumpleaños en Mar del Plata, un caso que conmocionó a la ciudad y que ahora suma un nuevo avance judicial. El sospechoso estaba prófugo desde fines del año pasado y fue capturado tras una serie de tareas investigativas.
El hecho ocurrió el 23 de diciembre, cerca de las 19:30, en una vivienda del barrio San Patricio, donde se realizaba un festejo que terminó en una violenta pelea y un ataque armado. Según reconstruyeron los investigadores, todo comenzó con una discusión entre un familiar del cumpleañero y otra persona que llegó al lugar, que provocó que, en pocos minutos, la tensión escaló y derivó en una pelea generalizada.
Dos grupos comenzaron a enfrentarse a golpes, en medio de una escena caótica. Cuando la situación parecía haberse calmado, uno de los agresores que se había retirado regresó armado y efectuó varios disparos.
Uno de los balazos impactó en el adolescente Sebastián Morua, quien además ya había sido golpeado durante la pelea, lo que agravó su estado de salud. La víctima fue trasladado de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos Dr. Oscar E. Alende, donde permaneció internado en terapia intensiva.
Durante semanas luchó por su vida, con graves lesiones y complicaciones neurológicas, pero finalmente murió el 20 de enero como consecuencia de las heridas sufridas en el ataque.
El episodio no terminó con la balacera. De acuerdo con testimonios incorporados a la causa, los agresores regresaron a la casa del festejo, donde habrían robado pertenencias y prendido fuego la propiedad, provocando importantes destrozos. La escalada de violencia generó fuerte conmoción en el barrio y motivó un amplio operativo policial.
La detención tras meses prófugo
La investigación quedó a cargo de la Unidad de Homicidios de la DDI, bajo la dirección de la fiscal Romina Díaz. En ese marco, se ordenó la detención de dos sospechosos.
Este jueves, tras una serie de procedimientos, los agentes lograron ubicar y detener al joven de 25 años que tenía pedido de captura. Su padre ya había sido arrestado previamente en el marco de la misma causa.
Ambos quedaron a disposición de la Justicia y fueron trasladados a la Unidad Penal N°44 de Batán.
La imputación y la pena que enfrentan
La fiscalía caratuló el caso como “homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas”, una figura que prevé la pena de prisión perpetua.
Con la detención del principal sospechoso, la causa avanza en busca de esclarecer por completo el brutal crimen que terminó con la vida de Sebastián Morua y que expuso, una vez más, la violencia extrema en contextos de conflictos interpersonales.