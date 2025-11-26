En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Actualidad
Choque
Almagro
Hay heridos

Video: un impactante choque entre un colectivo y un camión dejó 16 heridos en Almagro

El incidente vial fue en Colombres y Quito, donde el SAME desplegó un importante operativo y derivó a distintos centros de salud porteños a 14 adultos y dos menores de edad.

Impactante accidente en Almagro: choque entre un colectivo y un camión dejó 16 heridos

Impactante accidente en Almagro: choque entre un colectivo y un camión dejó 16 heridos

Un fuerte choque ocurrió este miércoles en la intersección de Quito y Colombres, en el barrio porteño de Almagro, donde un colectivo de la Línea 2 chocó violentamente contra un camión repartidor de pan. El impacto derivó en un operativo de emergencia que dejó como saldo inicial 16 personas heridas.

Leé también Escándalo con Alfa tras ser acusado de darse a la fuga luego de un choque: el video de la pelea
Escándalo con Alfa tras ser acusado de darse a la fuga luego de un choque: el video de la pelea

El impacto fue tan fuerte que el vehículo de carga terminó volcado y completamente destruido, en una escena que obligó a montar un amplio operativo de emergencia.

Según informó A24 desde el lugar, en el camión sólo viajaba su conductor, mientras que en el colectivo se encontraban varios pasajeros. Como consecuencia del choque, 16 personas resultaron heridas, entre ellas dos menores de 7 y 8 años, con lesiones de distinta consideración.

El SAME trabajó con once ambulancias y trasladó a los heridos a los hospitales Durán y Ramos Mejía. El titular del servicio de emergencias, Alberto Crescenti, supervisó personalmente el operativo y confirmó el número de lesionados.

Embed

El posible origen del choque

De acuerdo con los primeros testimonios recogidos en el lugar, la hipótesis más firme es que el conductor del camión habría cruzado en rojo mientras circulaba por la calle Colombres. El colectivo, que avanzaba por Quito, no habría tenido margen para frenar o esquivarlo antes del impacto.

El nivel del choque quedó a la vista en el estado del camión, cuyo frente fue destruido por completo. El conductor, pese a la violencia del vuelco, logró salir por sus propios medios, algo que inicialmente se creía imposible debido a los daños visibles en la cabina.

Embed

Bomberos de la Ciudad llegaron al lugar apenas minutos después del choque, no sólo para asistir a los pasajeros, sino porque en un primer momento se temió que el conductor del camión estuviera atrapado. Una vez confirmado que había logrado salir, continuaron las tareas de aseguramiento de la zona.

La zona permanece completamente cortada a la espera de peritos viales que trabajarán con imágenes de las cámaras de seguridad instaladas en la esquina. Según detalló A24, los semáforos de Quito y Colombres funcionaban con normalidad en el momento del accidente y continuaron haciéndolo incluso después del impacto, lo cual podría ser clave para la reconstrucción del hecho.

Un accidente en plena hora pico

El siniestro se produjo en un horario de altísima circulación, cuando muchos pasajeros se dirigían a trabajar o llevaban a sus hijos a la escuela. “Imaginate estar yendo a trabajar o llevando a los chicos al colegio y encontrarte con esta situación”, describió la movilera de A24, mostrando la trompa destruida del colectivo y los restos del parabrisas sobre el asfalto.

La Policía de la Ciudad mantiene la zona cerrada al tránsito mientras se realizan las pericias. La investigación se centrará en determinar si el camión efectivamente cruzó con el semáforo en rojo y en establecer la velocidad a la que circulaban ambos vehículos.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Choque Almagro Noticias A24
Notas relacionadas
Quiénes eran los cordobeses que murieron en un choque fatal en Chile
Video impactante: así fue el choque que mató a Paola Lonzo, embestida por delincuentes
Escapó de la custodia, robó un auto, chocó a una pareja y terminó recapturado

Últimas Noticias

Más sobre Actualidad

Más sobre Actualidad

Te puede interesar