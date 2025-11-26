Video: un impactante choque entre un colectivo y un camión dejó 16 heridos en Almagro

Embed

El posible origen del choque

De acuerdo con los primeros testimonios recogidos en el lugar, la hipótesis más firme es que el conductor del camión habría cruzado en rojo mientras circulaba por la calle Colombres. El colectivo, que avanzaba por Quito, no habría tenido margen para frenar o esquivarlo antes del impacto.

El nivel del choque quedó a la vista en el estado del camión, cuyo frente fue destruido por completo. El conductor, pese a la violencia del vuelco, logró salir por sus propios medios, algo que inicialmente se creía imposible debido a los daños visibles en la cabina.

Embed

Bomberos de la Ciudad llegaron al lugar apenas minutos después del choque, no sólo para asistir a los pasajeros, sino porque en un primer momento se temió que el conductor del camión estuviera atrapado. Una vez confirmado que había logrado salir, continuaron las tareas de aseguramiento de la zona.

La zona permanece completamente cortada a la espera de peritos viales que trabajarán con imágenes de las cámaras de seguridad instaladas en la esquina. Según detalló A24, los semáforos de Quito y Colombres funcionaban con normalidad en el momento del accidente y continuaron haciéndolo incluso después del impacto, lo cual podría ser clave para la reconstrucción del hecho.

Un accidente en plena hora pico

El siniestro se produjo en un horario de altísima circulación, cuando muchos pasajeros se dirigían a trabajar o llevaban a sus hijos a la escuela. “Imaginate estar yendo a trabajar o llevando a los chicos al colegio y encontrarte con esta situación”, describió la movilera de A24, mostrando la trompa destruida del colectivo y los restos del parabrisas sobre el asfalto.

La Policía de la Ciudad mantiene la zona cerrada al tránsito mientras se realizan las pericias. La investigación se centrará en determinar si el camión efectivamente cruzó con el semáforo en rojo y en establecer la velocidad a la que circulaban ambos vehículos.