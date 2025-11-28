Salieron a la luz nuevas fotos del casamiento de Marianela Mirra y José Alperovich con particulares detalles

En charla con Pamela David para el programa Desayuno Americano, Marianela Mirra explicó: "No hay mucho para decir: este casamiento está previsto hace tiempo, no hay nada extraño respecto al catering y la ostentación de la que hablan nos perjudica muchísimo. La verdad es un gusto que quisimos darnos: coronar este amor de tanto tiempo. Solo con los testigos requeridos y nunca hubo nada más".

El complejo residencial donde el ex funcionario cumple con su condena cuenta con comodidades de alto nivel, como pileta climatizada, spa, gimnasio, microcine, SUM y seguridad privada.

Lo cierto es que PrimiciasYa te acerca las fotos del deparmento en Puerto Madero donde la pareja celebró de manera íntima y privada su casamiento acompañados de un reducido grupo de personas allegadas en medio de una gran revuelo en los medios.

Mirá las imágenes.

Rs Fotos

marianela mirra jose alperovich casamiento 11

marianela mirra jose alperovich casamiento

marianela mirra jose alperovich casamiento 2

marianela mirra jose alperovich casamiento 3

marianela mirra jose alperovich casamiento 4

marianela mirra jose alperovich casamiento 5

marianela mirra jose alperovich casamiento 6

marianela mirra jose alperovich casamiento 7

marianela mirra jose alperovich casamiento 8

marianela mirra jose alperovich casamiento 9

Cómo fue el casamiento de Marianela Mirra y José Alperovich

El casamiento entre Marianela Mirra y José Alperovich se dio en el contexto de una ceremonia muy íntima realizada en el departamento del barrio porteño de Puerto Madero, donde el ex gobernador de Tucumán cumple prisión domiciliaria por la causa de abuso sexual iniciada por su sobrina.

El hermetismo sobre las versiones que circularon sobre el evento en las últimas horas se rompió y comenzaron a circular las primeras imágenes de la boda.

Las mismas fueron difundidas en primera instancia por Farándula Show y que luego replicó al aire LAM (América Tv). En ellas se ve a la pareja en un ambiente reducido, casi austero, donde el marco judicial que atraviesa Alperovich marcó inevitablemente el tono de la romántica escena.

"Ahí está ella, rubia, vestida de novia y él con una camisa", describió el momento el conductor Ángel de Brito mientras pasaba en pantalla la imágen de los flamantes marido y mujer tras veinte años juntos.