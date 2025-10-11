Javier Milei encabezó un acto en Chaco y alertó sobre volver "al modelo del pasado con argentinos mendigando"

El mandatario también destacó los logros de su gestión: “Estamos en un momento bisagra de nuestra historia. Venimos de años de decadencia, pobreza e inflación. Hoy estamos de pie, bajando la inflación, ordenando las cuentas públicas y devolviendo dignidad al trabajo y al esfuerzo de los argentinos”.

Gira por el norte y candidatos locales

Tras la actividad en Chaco, Milei viajó a Corrientes, donde continuó su gira para respaldar a los candidatos libertarios locales, entre ellos Virginia Gallardo. En la provincia del Chaco se elegirán tres senadores nacionales y cuatro diputados el 26 de octubre.

La lista de La Libertad Avanza está encabezada por Juan Cruz Godoy y la vicegobernadora Silvana Schneider para el Senado, y por Guillermo Agüero, Glenda Seifert y Marcos Pastori para Diputados.

Tras su visita al Chaco, el presidente Milei cruzó a Corrientes y fue recibido por Virginia Gallardo, candidata a diputada por La Libertad Avanza. (@LLibertadAvanza)

Luego del acto en Resistencia, el Presidente cruzó el puente General Belgrano rumbo a Corrientes capital, donde arribó cerca de las 13.30 para continuar su recorrido por el norte argentino.