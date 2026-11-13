"No quería pelear": la defensa de los abogados del Pity Álvarez antes del veredicto final

Durante una exposición que se prolongó por más de tres horas, el abogado Javier Baños sostuvo que el músico no tuvo intención de iniciar una pelea con Cristian Díaz y que su reacción estuvo vinculada con una agresión previa. "Es más que obvio que esa noche Pity no quería pelear. No quería porque no podía: tenía dañada la cadera", argumentó el defensor.

El fiscal general Sandro Abraldes junto al auxiliar fiscal Sebastián Watcher. (Foto: Fiscales.gob.ar)

Según su planteo, antes del homicidio existió una agresión ilegítima contra el cantante e incluso una situación de privación ilegal de la libertad, circunstancias que, a criterio de la defensa, justificarían su reacción. "Hay que hacer un esfuerzo muy grande para no creer en la versión de 'Pity' Álvarez", afirmó Baños ante los magistrados. A partir de esa interpretación de los hechos, los abogados solicitaron la absolución del músico.

Sin embargo, también presentaron un pedido alternativo: si el tribunal rechaza la legítima defensa, solicitaron que sea condenado por exceso en la legítima defensa, una figura penal que contempla una pena máxima de cinco años de prisión. Esta posibilidad implicaría una calificación jurídica considerablemente menos grave que la sostenida por la Fiscalía y la querella.

Los abogados cuestionaron la salud mental del cantante

Otro de los puntos centrales del alegato estuvo relacionado con la capacidad de Pity Álvarez para afrontar el proceso judicial. La defensa volvió a cuestionar la evaluación realizada por el Cuerpo Médico Forense, cuyos resultados permitieron que el juicio continuara.

Los abogados solicitaron la nulidad de esa pericia y pusieron en duda que el músico se encontrara en condiciones de comprender plenamente las actuaciones judiciales. En ese contexto, recordaron que Álvarez había prestado declaración bajo los efectos de sustancias y plantearon que esa circunstancia demostraría que "solo consigue mantenerse lúcido cuando consume drogas".

El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29, integrado por los jueces Juan Ramos Padilla, Gustavo Goerner y Hugo Navarro. (Foto: Matías Fiscales.gob.ar)

La Fiscalía pidió 18 años y 6 meses de prisión para Pity Álvarez

La postura de los defensores contrasta con la del fiscal federal Sandro Abraldes, quien solicitó una condena de 18 años y 6 meses de prisión por homicidio agravado por el uso de arma de fuego. Durante su alegato, el representante del Ministerio Público Fiscal sostuvo que Álvarez comprendía la criminalidad de sus actos cuando ocurrió el asesinato de Cristian Díaz.

El fiscal afirmó que el acusado "tuvo una escasa significación por la vida" de Díaz y utilizó una dura expresión para describir su conducta. "Jugó a ser Dios", manifestó, al considerar que el cantante "se pudrió de Díaz y decidió que no debía vivir más".

Abraldes también sostuvo que, cuando ambos se encontraron, Pity Álvarez ya estaba armado y había decidido llevar un arma con la intención de utilizarla. En ese sentido, citó un informe de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC), según el cual el músico no estaba registrado como legítimo usuario de armas de fuego.

Qué pena pidió la querella por el asesinato de Cristian Díaz

La querella también solicitó una condena para Pity Álvarez, aunque con una pena inferior a la reclamada por la Fiscalía. Durante su alegato del viernes anterior, Fabián Améndola, abogado de la familia de la víctima y socio de Fernando Burlando, pidió 11 años y 2 meses de prisión por el homicidio agravado por el uso de arma de fuego.

El letrado sostuvo que el cantante comprendía las consecuencias de sus acciones cuando ocurrió el ataque y rechazó la hipótesis de legítima defensa presentada por los abogados del acusado. Sin embargo, planteó que una eventual condena se cumpla bajo la modalidad de arresto domiciliario. También solicitó que el músico pueda realizar salidas laborales con el objetivo de contribuir a la reparación del daño sufrido por los damnificados.

El arma homicida fue recuperada de una alcantarilla donde había sido descartada. (Foto: Policía de la Ciudad)

De esta manera, las partes llegaron al cierre del juicio con tres posiciones diferentes: la absolución solicitada por la defensa, la pena de 18 años y 6 meses reclamada por la Fiscalía y la condena de 11 años y 2 meses propuesta por la querella.

Cuándo se conocerá el veredicto del juicio contra Pity Álvarez

El viernes 20 de noviembre será una fecha decisiva para el futuro judicial de Cristian "Pity" Álvarez. Ese día, los integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 29 anunciarán su decisión en el juicio por el asesinato de Cristian Maximiliano Díaz, ocurrido en julio de 2018 en Villa Lugano.

Los magistrados deberán analizar las pruebas incorporadas durante el debate, los testimonios y los argumentos expuestos por las partes. También tendrán que resolver los planteos de la defensa sobre la legítima defensa y la capacidad del acusado para afrontar el proceso.