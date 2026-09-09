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Polémica en Argentinos Juniors: Cristian Malaspina busca cambiar el estatuto para ir por un cuarto mandato

Se realizará una asamblea en la que se buscará avanzar con una modificación del estatuto que podría habilitar al presidente del Bicho para ir por un nuevo periodo al frente del club.

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Cristian Malaspina va por su cuarto mandato consecutivo en Argentinos Juniors. (Foto: archivo)

Cristian Malaspina va por su cuarto mandato consecutivo en Argentinos Juniors. (Foto: archivo)

Argentinos Juniors se prepara para una jornada clave en su vida institucional. Este miércoles se realizará una asamblea en la que se buscará avanzar con una modificación del estatuto que podría habilitar a Cristian Malaspina a presentarse para un cuarto mandato consecutivo como presidente del club de La Paternal.

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La iniciativa genera cuestionamientos debido a que la normativa interna establecía un límite de dos períodos para la presidencia. De aprobarse el cambio, el actual mandatario quedaría en condiciones de volver a competir para continuar al frente de la institución.

La propuesta será tratada durante la tarde en el estadio Diego Armando Maradona, conocido como Malvinas Argentinas, en una asamblea que quedó bajo la lupa por la forma en la que habría sido comunicada a los socios. El punto central de la discusión será, precisamente, la posibilidad de modificar las restricciones a la reelección de las autoridades y abrir así el camino para una nueva candidatura de Malaspina.

El actual presidente llegó a la conducción de Argentinos Juniors en diciembre de 2015 y desde entonces permaneció al frente del club. La eventual reforma estatutaria resulta determinante para su futuro político dentro de la institución, ya que le permitiría aspirar a un nuevo período.

La propuesta será tratada durante la tarde en el estadio Diego Armando Maradona, conocido como Malvinas Argentinas. (Foto: archivo)

La propuesta será tratada durante la tarde en el estadio Diego Armando Maradona, conocido como Malvinas Argentinas. (Foto: archivo)

La controversia gira alrededor del límite establecido para los mandatos presidenciales y de la posibilidad de cambiar las reglas internas mientras la actual conducción se encuentra en funciones. De esta manera, la asamblea de este miércoles podría convertirse en un punto de inflexión para la política interna del club: si la modificación obtiene los votos necesarios, Malaspina tendría habilitado el camino para intentar continuar en la presidencia.

El mecanismo elegido y los tiempos de la convocatoria también despertaron cuestionamientos. Según la información difundida por Noticias Argentinas, sectores críticos sostienen que no existió suficiente difusión ni un debate previo entre los socios sobre una reforma que puede alterar de manera significativa el funcionamiento institucional.

Cristian Malaspina y una reforma clave para su futuro en Argentinos Juniors

La discusión adquiere todavía mayor relevancia debido a la trayectoria de Malaspina dentro del fútbol argentino. Además de conducir Argentinos Juniors, el dirigente ocupó cargos de peso en la estructura de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

En este contexto, la posibilidad de un cuarto mandato consecutivo abre un nuevo capítulo en la interna del club y pone el foco sobre los mecanismos de alternancia y los límites a las reelecciones establecidos en el estatuto.

La decisión quedará ahora en manos de la asamblea, que deberá definir si aprueba la reforma y modifica una normativa que hasta el momento condicionaba la posibilidad de una nueva candidatura del actual presidente.

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