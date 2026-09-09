Polémica en Argentinos Juniors: Cristian Malaspina busca cambiar el estatuto para ir por un cuarto mandato

La propuesta será tratada durante la tarde en el estadio Diego Armando Maradona, conocido como Malvinas Argentinas. (Foto: archivo)

La controversia gira alrededor del límite establecido para los mandatos presidenciales y de la posibilidad de cambiar las reglas internas mientras la actual conducción se encuentra en funciones. De esta manera, la asamblea de este miércoles podría convertirse en un punto de inflexión para la política interna del club: si la modificación obtiene los votos necesarios, Malaspina tendría habilitado el camino para intentar continuar en la presidencia.

El mecanismo elegido y los tiempos de la convocatoria también despertaron cuestionamientos. Según la información difundida por Noticias Argentinas, sectores críticos sostienen que no existió suficiente difusión ni un debate previo entre los socios sobre una reforma que puede alterar de manera significativa el funcionamiento institucional.

Cristian Malaspina y una reforma clave para su futuro en Argentinos Juniors

La discusión adquiere todavía mayor relevancia debido a la trayectoria de Malaspina dentro del fútbol argentino. Además de conducir Argentinos Juniors, el dirigente ocupó cargos de peso en la estructura de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

En este contexto, la posibilidad de un cuarto mandato consecutivo abre un nuevo capítulo en la interna del club y pone el foco sobre los mecanismos de alternancia y los límites a las reelecciones establecidos en el estatuto.

La decisión quedará ahora en manos de la asamblea, que deberá definir si aprueba la reforma y modifica una normativa que hasta el momento condicionaba la posibilidad de una nueva candidatura del actual presidente.