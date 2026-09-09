En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Política
oficialismo
Congreso
LA AGENDA LEGISLATIVA

El oficialismo suspendió una reunión clave en el Senado y no habrá sesión este jueves

La Libertad Avanza no consiguió cerrar un acuerdo sobre el proyecto de biocombustibles y decidió levantar Labor Parlamentaria. La sesión prevista para este jueves quedó descartada, en medio de las diferencias entre las provincias y de un escenario político atravesado por las elecciones.

Banner Seguinos en google DESK
La Libertad Avanza no consiguió cerrar un acuerdo sobre el proyecto de biocombustibles y decidió levantar Labor Parlamentaria. (Foto: archivo)

La Libertad Avanza no consiguió cerrar un acuerdo sobre el proyecto de biocombustibles y decidió levantar Labor Parlamentaria. (Foto: archivo)

El oficialismo suspendió la reunión de Labor Parlamentaria que estaba prevista para este miércoles en el Senado y dejó sin efecto la sesión que buscaba realizar este jueves, luego de no conseguir los votos necesarios para avanzar con la agenda prevista. La principal dificultad estuvo vinculada con el proyecto sobre biocombustibles, que generó diferencias entre senadores de provincias productoras.

Leé también Reforma política: Bullrich confirmó cuándo comenzará el debate en el Senado
La jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado adelantó que la discusión comenzará en 15 días. (Foto: captura de pantalla)

La convocatoria para ordenar la actividad del recinto estaba prevista para las 14, pero finalmente fue levantada a último momento. Hasta entonces, la sesión aparecía como una posibilidad concreta dentro de la Cámara alta. Sin embargo, la falta de respaldo suficiente obligó a La Libertad Avanza a dar marcha atrás.

El conflicto por los combustibles de origen vegetal se concentró principalmente en las diferencias entre los sectores vinculados al bioetanol y al biodiésel. El debate resulta especialmente sensible para distintas provincias porque afecta intereses productivos diferentes y también generó posiciones enfrentadas dentro de los bloques del Senado.

La sesión prevista para este jueves quedó descartada, en medio de las diferencias entre las provincias y de un escenario político atravesado por las elecciones. (Foto: archivo)

La sesión prevista para este jueves quedó descartada, en medio de las diferencias entre las provincias y de un escenario político atravesado por las elecciones. (Foto: archivo)

Una agenda que no llegó al recinto

La Libertad Avanza había terminado de definir con sus aliados una agenda que contemplaba modificaciones en los cortes de biocombustibles y un nuevo traspaso de competencias penales de Nación a la Ciudad. La bancada oficialista está encabezada por Patricia Bullrich, senadora por Capital Federal.

El proyecto sobre los combustibles renovables, sin embargo, impidió que el resto de los temas pudiera avanzar. Aunque la iniciativa contaba con dictamen, las diferencias entre los representantes de las provincias productoras evitaron que el oficialismo pudiera garantizar el respaldo necesario para abrir el recinto.

La suspensión de Labor Parlamentaria coincidió con una jornada en la que, en el Salón Illia, el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, defendía el proyecto para modificar la Carta Orgánica de la entidad. Mientras esa exposición se desarrollaba, el oficialismo no lograba cerrar el acuerdo político indispensable para sostener la sesión del Senado.

La convocatoria para ordenar la actividad del recinto estaba prevista para las 14, pero finalmente fue levantada a último momento. (Foto: archivo)

La convocatoria para ordenar la actividad del recinto estaba prevista para las 14, pero finalmente fue levantada a último momento. (Foto: archivo)

Un escenario diferente para el oficialismo

La dificultad para reunir los votos marca un escenario diferente al que atravesó la Cámara Alta durante el primer semestre. En ese período, el oficialismo había conseguido mostrar avances legislativos y una mayor capacidad para negociar con otros sectores bajo la conducción de Bullrich.

Ahora, La Libertad Avanza encuentra mayores dificultades para impulsar iniciativas que excedan la aprobación de pliegos.

El contexto también está atravesado por la dinámica electoral en las provincias, que condiciona las posiciones de los senadores y agrega tensión a las negociaciones dentro de la Cámara Alta.

Con las diferencias todavía abiertas y sin los votos suficientes, el oficialismo decidió suspender la reunión de Labor Parlamentaria y dejó descartada la sesión que estaba prevista para este jueves.

En pocas palabras

  • Oficialismo suspendió reunión de Labor Parlamentaria y cayó la sesión en el Senado.
  • La decisión se debió a la falta de acuerdo por el proyecto de biocombustibles, que generó divisiones entre provincias.
  • La Falta de votos impidió avanzar con la agenda prevista, complicando a La Libertad Avanza.
Resumen generado por Thinkindot AI
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
oficialismo Congreso La Libertad Avanza Senado
Notas relacionadas
Dos nuevos nombres para la Cámara Federal: el Senado aprobó los pliegos de Yadarola y Bertuzzi
La mesa política definió cuándo planea tratar la reforma electoral en el Senado
Endeudamiento familiar: el oficialismo propuso discutir los proyectos en septiembre y la oposición lo rechazó

Últimas Noticias

Más sobre Política

Más sobre Política

Te puede interesar