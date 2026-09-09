El oficialismo suspendió una reunión clave en el Senado y no habrá sesión este jueves

El proyecto sobre los combustibles renovables, sin embargo, impidió que el resto de los temas pudiera avanzar. Aunque la iniciativa contaba con dictamen, las diferencias entre los representantes de las provincias productoras evitaron que el oficialismo pudiera garantizar el respaldo necesario para abrir el recinto.

La suspensión de Labor Parlamentaria coincidió con una jornada en la que, en el Salón Illia, el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, defendía el proyecto para modificar la Carta Orgánica de la entidad. Mientras esa exposición se desarrollaba, el oficialismo no lograba cerrar el acuerdo político indispensable para sostener la sesión del Senado.

La convocatoria para ordenar la actividad del recinto estaba prevista para las 14, pero finalmente fue levantada a último momento. (Foto: archivo)

Un escenario diferente para el oficialismo

La dificultad para reunir los votos marca un escenario diferente al que atravesó la Cámara Alta durante el primer semestre. En ese período, el oficialismo había conseguido mostrar avances legislativos y una mayor capacidad para negociar con otros sectores bajo la conducción de Bullrich.

Ahora, La Libertad Avanza encuentra mayores dificultades para impulsar iniciativas que excedan la aprobación de pliegos.

El contexto también está atravesado por la dinámica electoral en las provincias, que condiciona las posiciones de los senadores y agrega tensión a las negociaciones dentro de la Cámara Alta.

Con las diferencias todavía abiertas y sin los votos suficientes, el oficialismo decidió suspender la reunión de Labor Parlamentaria y dejó descartada la sesión que estaba prevista para este jueves.