Paulo Londra cierra el año con un show imperdible

En agosto de este año, Paulo Londra se anima a nuevos sonidos y estrena "me asfixia LA CIUDAD", el primer single de su próximo álbum, ya disponible en todas las plataformas. Una canción que refleja esta nueva faceta, resultado del trabajo junto a Lisan y Tiano, los productores que acompañan esta búsqueda sonora dentro de su carrera. Con un tono más íntimo, la canción habla de las ganas de bajar un cambio y dejar atrás el ritmo de la ciudad donde el amor aparece como refugio en medio del caos. La certeza de encontrar en otra persona un lugar de calma, la complicidad y las ganas de empezar de nuevo se convierten en el hilo conductor de un tema que combina vulnerabilidad y frescura, dos rasgos que atraviesan este nuevo momento creativo del artista.