Paulo Londra cierra el año con un show imperdible

Su 2026 fue el de mayor exposición internacional. Empezó con una presentación consagratoria en el Festival de Viña del Mar, donde fue ovacionado y se llevó las Gaviotas de Plata y de Oro. Volvió a Lollapalooza Argentina después de siete años, esta vez como único headliner nacional, ante más de 100.000 personas. Sumó cuatro nominaciones a los Premios Gardel. Y encaró su debut en Estados Unidos con funciones en Nueva York, Chicago, Napa Valley, Miami y Los Ángeles, a las que se agregaron su debut en el Movistar Arena de Bogotá, fechas en Puebla, Mérida, Monterrey y Santiago de Chile, y su llegada al Estadio Nacional de Lima con localidades agotadas.