Desgarradora muerte: el bebé de Natalia Angulo y el cantante Dekko falleció a solo 4 días de nacer

Pero fue otra de sus frases la que expuso de manera desgarradora el vacío que dejó la muerte del pequeño. Con el corazón atravesado por la pérdida, Angulo le hizo un pedido que refleja la dimensión de su dolor: "Vuelve a mí, hijo de mi vida".

La ausencia de Gianluca también golpea especialmente por la historia que la familia había comenzado a construir. El pequeño iba a convertirse en el compañero de aventuras de Pierina, la primera hija de Natalia y Dekko, nacida en septiembre de 2025 y próxima a cumplir un año.

En mayo pasado, la pareja había anunciado con felicidad que esperaba a su segundo hijo. Desde entonces, habían comenzado a imaginar una vida compartida entre los dos hermanos. Las causas de la muerte de Gianluca no fueron informadas por la familia, que decidió preservar ese aspecto de la tragedia.

Dekko también despidió a Gianluca públicamente

El dolor también quedó plasmado en las palabras de Dekko, cuyo verdadero nombre es Daniel Esquiaqui Lecompte. El cantante colombiano utilizó sus redes sociales para despedir a su hijo y reveló un dato que permite dimensionar lo breve que fue el tiempo que pudo compartir con él.

"Estuviste en este mundo 4 días, 5 horas y 6 minutos. Quiero recordarte así, lleno de vida, en el instante en que naciste", expresó el artista.

En su mensaje, Dekko además confesó que nunca llegó a sostener a Gianluca en sus brazos. Esa situación se convirtió en una de las heridas más profundas que le dejó la pérdida de su hijo y que, según sus propias palabras, lo acompañará para siempre.

El cantante, reconocido por sus canciones '12x3', 'Señorita' e 'Imperfecta', tampoco pudo ocultar su desconcierto ante una tragedia para la que no encuentra respuestas. "No entiendo la manera de actuar de Dios, ni el porqué ni el para qué", manifestó.

Así, mientras atraviesan el duelo por la partida de Gianluca, Natalia Angulo y Dekko enfrentan una ausencia imposible de llenar: la de un hijo que llegó para convertirse en su segundo bebé y que, apenas cuatro días después, dejó una huella imborrable en sus vidas.