A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
ENORME REVUELO

Denuncia y pedido de expulsión: Brian Sarmiento aclaró la picante situación con Luana en Gran Hermano

Brian Sarmiento y Luana Fernández tuvieron una conversación muy seria luego de un momento de tensión en Gran Hermano.

8 jun 2026, 13:21
Banner seguínos en google Primicias Ya
Denuncia y pedido de expulsión: Brian Sarmiento aclaró la picante situación con Luana en Gran Hermano
Denuncia y pedido de expulsión: Brian Sarmiento aclaró la picante situación con Luana en Gran Hermano

Denuncia y pedido de expulsión: Brian Sarmiento aclaró la picante situación con Luana en Gran Hermano

Denuncia y pedido de expulsión: Brian Sarmiento aclaró la picante situación con Luana en Gran Hermano

Denuncia y pedido de expulsión: Brian Sarmiento aclaró la picante situación con Luana en Gran Hermano

El fin de semana se vivió un momento de alta tensión en la casa de Gran Hermano Generación Dorada. El sábado por la noche, Luana le tocó las partes íntimas a Brian Sarmiento sin su consentimiento. El participante quedó desconcertado y al día siguiente expuso lo ocurrido ante varios compañeros. Las reacciones fueron divididas: algunos consideraron que estaba exagerando, mientras otros lo alentaron a encarar a Luana para que no volviera a repetirse. Brian también pasó por el confesionario para hablar del tema.

El episodio explotó en las redes sociales, donde miles de usuarios exigieron una sanción inmediata e incluso cuestionaron los cortes de transmisión que se produjeron en la plataforma DGO cada vez que el asunto se abordaba dentro de la casa. La expectativa de que en la gala del domingo se anunciara alguna medida disciplinaria fue creciendo con las horas, pero finalmente no hubo expulsión.

Leé también

El video hot de Brian Sarmiento con la esposa del Turco García en Gran Hermano que causa polémica

El video hot de Brian Sarmiento con la esposa del Turco García en Gran Hermano que causa polémica

Brian decidió encarar a su compañera y decirle que su actitud lo había incomodado. "No me gustaría que lo vuelvas a hacer", le dijo. Luana reconoció el error y se disculpó: "Creí que teníamos una confianza que evidentemente no y tengo que respetar. No quise hacerte sentir incómodo. Tengo que respetar, te pido disculpas".

El exfutbolista aceptó las disculpas y volvió al confesionario para dejar en claro que para él el asunto estaba cerrado. Esa actitud fue la que, según Santiago del Moro, salvó a Luana de la expulsión. "Si él se sintió así, es válido. Es por eso que el Big está atento a ver qué pasa con ellos y cómo resuelven el tema como personas adultas que son", señaló el conductor.

Embed

¿Mariela Prieto y Tamara Paganini, casi terminan a las piñas en Gran Hermano?

Gran Hermano Generación Dorada volvió a sacudirse con un cruce explosivo. Mariela Prieto, la mujer del Turco García, y Tamara Paganini protagonizaron una pelea feroz que comenzó durante los ensayos de la coreografía para la prueba semanal. Todo arrancó cuando Mariela pidió parar porque estaba mareada e indispuesta, y Tamara insistió en que no había tiempo y que había que buscarle un reemplazo. La tensión fue escalando hasta que el cruce se trasladó a la cocina, donde los gritos subieron de tono y la situación estuvo a un paso de pasar a lo físico.

"¡Me rompés las pelotas! ¡Estoy indispuesta y me baja sangre!", le gritó Mariela a su compañera, que lejos de calmarse la siguió por distintos espacios de la casa y hasta se burló cuando Prieto anunció que renunciaba al baile. "No me descansés, boludita", fue la respuesta de Mariela. Fue entonces cuando Yanina Zilli tuvo que intervenir a los gritos para evitar que el enfrentamiento terminara en violencia.

Embed

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Brian Sarmiento Gran Hermano

Lo más visto