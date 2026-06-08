Denuncia y pedido de expulsión: Brian Sarmiento aclaró la picante situación con Luana en Gran Hermano

Embed

¿Mariela Prieto y Tamara Paganini, casi terminan a las piñas en Gran Hermano?

Gran Hermano Generación Dorada volvió a sacudirse con un cruce explosivo. Mariela Prieto, la mujer del Turco García, y Tamara Paganini protagonizaron una pelea feroz que comenzó durante los ensayos de la coreografía para la prueba semanal. Todo arrancó cuando Mariela pidió parar porque estaba mareada e indispuesta, y Tamara insistió en que no había tiempo y que había que buscarle un reemplazo. La tensión fue escalando hasta que el cruce se trasladó a la cocina, donde los gritos subieron de tono y la situación estuvo a un paso de pasar a lo físico.

"¡Me rompés las pelotas! ¡Estoy indispuesta y me baja sangre!", le gritó Mariela a su compañera, que lejos de calmarse la siguió por distintos espacios de la casa y hasta se burló cuando Prieto anunció que renunciaba al baile. "No me descansés, boludita", fue la respuesta de Mariela. Fue entonces cuando Yanina Zilli tuvo que intervenir a los gritos para evitar que el enfrentamiento terminara en violencia.