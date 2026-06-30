La furiosa reacción de Laura Ubfal al polémico video de Marcos Giles que se hizo viral: "Es un..."

Qué dijo Laura Ubfal sobre Solange de Gran Hermano

La última gala de eliminación de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) volvió a sacudir la dinámica del reality. Titi quedó afuera de la competencia tras un mano a mano con Solange Abraham, en una definición que mantuvo expectantes a los seguidores hasta el cierre de la votación.

El desenlace generó reacciones encontradas y no pasó inadvertido. Una de las voces más duras fue la de Laura Ubfal, quien expresó su disgusto por la salida de Titi y apuntó directamente contra Solange.

Durante su intervención en Bondi Live, la periodista fue categórica al dar su opinión sobre lo ocurrido en la casa: “Vamos a ir a lo que pasó ayer, que no me emociona nada. Me da mucha bronca que se haya ido Titi y se haya quedado Sol porque está, obviamente, más encumbrada que nunca, más agrandada que nunca, más insoportable que nunca, como era de prever”.

Ubfal no se limitó a esa crítica y también mencionó episodios recientes dentro del juego. “Y hoy se la agarró con Andrea del Boca, le dijo fracasada toda la mañana... Andrea por suerte se lo está tomando con humor. Hay unas peleas en la casa espantosas”, comentó, dejando en evidencia el clima de tensión que atraviesan los participantes.

Además, la periodista compartió detalles sobre cómo se dio la votación que definió la salida de Titi, subrayando lo ajustado del resultado. “Yo estuve averiguando cómo vino la votación, me decían que en el día a día iba siempre muy parejo entre Sol y Titi y que hubo un momento donde se iba Sol, un momento donde se iba Titi, pero habrán visto que la diferencia fue mínima”, explicó.

Según relató, detrás de esa definición hubo una fuerte movilización de fandoms tanto locales como internacionales. “Hay muchos fandoms de un lado y del otro, en una guerra muy fuerte, campanita y toda esa gente tiene mucho apoyo también del exterior, son votos que también importan de Paraguay, de Chile y se va sumando porque Pinchoya también está con ellos, aunque la gente de Pinchoya no va a gustar un peso en Sol”, agregó. “Sea de donde sea, de donde vino la plata, hubo más de seis millones y medio de votos, o sea, la plata estuvo, los votos estuvieron, eso es indiscutible”, remarcó.

Finalmente, Ubfal reconoció que el resultado ya no tiene vuelta atrás, aunque volvió a dejar clara su postura sobre el presente de Solange en el reality: “Así es la cosa, hay que bancarla y ahora obviamente hay que ver cómo se la baja del pony”.