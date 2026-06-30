Revelaron con qué famosa habló Ernestina Pais 25 minutos antes de su trágica muerte

Cómo reaccionó Federica Pais a la muerte de Ernestina

La trágica muerte de Ernestina Pais continúa generando un fuerte impacto entre sus seres queridos y colegas, mientras comienzan a conocerse detalles de las horas posteriores al fatal accidente que terminó con su vida. La conductora falleció el 26 de junio, a los 54 años, luego de que una formación del Tren de la Costa embistiera el vehículo que conducía en un paso a nivel de San Isidro.

En medio del dolor, trascendió cómo se enteró Federica Pais de la noticia. Su hermana se encontraba en los estudios de Canal 9, donde estaba a punto de salir al aire con su programa, cuando fue informada de lo ocurrido y abandonó de inmediato el canal para reunirse con su familia. El momento fue relatado por Susana Roccasalvo durante Implacables.

Con evidente emoción, la conductora recordó ese instante y contó: "Federica estaba ayer en Argentina 12, en este canal, por salir al aire, cuando los productores fueron a darle la noticia".

A continuación, Lola Cordero brindó más detalles sobre la reacción de la periodista al recibir la devastadora noticia. "Estaba en sala, preparándose. El programa va de 21 a 23 y salió corriendo. Se levantó y se fue para contener a su familia", explicó.

La panelista también destacó la difícil situación que atraviesa el círculo más cercano de Ernestina y remarcó que la principal preocupación de todos estuvo puesta en su hijo. "El hijo de Ernestina tiene 22 años y era la primera persona a la que había que contener y cuidar", sostuvo.