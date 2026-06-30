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Revelaron con qué famosa habló Ernestina Pais 25 minutos antes de su trágica muerte

Ernestina Pais habló con una famosa apenas 25 minutos antes de la tragedia en la que murió arrollada por una formación del Tren de la Costa.

30 jun 2026, 18:47
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La inesperada muerte de Ernestina Pais sigue generando una enorme conmoción entre quienes compartieron con ella distintos momentos de su vida personal y profesional. Mientras familiares, amigos y colegas intentan asimilar la tragedia, comenzaron a conocerse detalles de sus últimas horas.

Una de las personas que habló públicamente fue Valentina Salezzi, quien reveló que mantuvo una conversación con la conductora apenas 25 minutos antes del fatal accidente. “Todavía estoy en shock, es la realidad. Estaba organizando un viaje con Benicio para irse a Europa. Yo la estaba ayudando a organizarlo”, contó durante su participación en el programa de Moria Casán.

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Luego, la periodista recordó el estrecho vínculo que había construido con Ernestina a lo largo de los últimos años. “Tuve la suerte y la fortuna de haber trabajado con Ernestina, de haber compartido una temporada, de ser codo a codo y, después, vivir muy cerca y tener una amistad ”, expresó con evidente emoción.

Horas antes del accidente que terminó con su vida, la conductora había compartido en sus redes sociales un mensaje cargado de entusiasmo por el presente laboral que atravesaba junto al elenco de El divorcio del año, la obra dirigida por José María Muscari. “Se agregan destinos. Gracias vida”, escribió en Instagram, celebrando la incorporación de nuevas fechas a la gira nacional de la producción que también integraban Romina Gaetani, Juan Palomino, Diego Ramos y Rocío Igarzábal.

Cómo reaccionó Federica Pais a la muerte de Ernestina

La trágica muerte de Ernestina Pais continúa generando un fuerte impacto entre sus seres queridos y colegas, mientras comienzan a conocerse detalles de las horas posteriores al fatal accidente que terminó con su vida. La conductora falleció el 26 de junio, a los 54 años, luego de que una formación del Tren de la Costa embistiera el vehículo que conducía en un paso a nivel de San Isidro.

En medio del dolor, trascendió cómo se enteró Federica Pais de la noticia. Su hermana se encontraba en los estudios de Canal 9, donde estaba a punto de salir al aire con su programa, cuando fue informada de lo ocurrido y abandonó de inmediato el canal para reunirse con su familia. El momento fue relatado por Susana Roccasalvo durante Implacables.

Con evidente emoción, la conductora recordó ese instante y contó: "Federica estaba ayer en Argentina 12, en este canal, por salir al aire, cuando los productores fueron a darle la noticia".

A continuación, Lola Cordero brindó más detalles sobre la reacción de la periodista al recibir la devastadora noticia. "Estaba en sala, preparándose. El programa va de 21 a 23 y salió corriendo. Se levantó y se fue para contener a su familia", explicó.

La panelista también destacó la difícil situación que atraviesa el círculo más cercano de Ernestina y remarcó que la principal preocupación de todos estuvo puesta en su hijo. "El hijo de Ernestina tiene 22 años y era la primera persona a la que había que contener y cuidar", sostuvo.

     

 

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