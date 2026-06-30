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Se supo por qué Mauro Icardi suspendió el viaje a Miami con sus hijas tras un nuevo conflicto con Wanda Nara

La disputa entre Wanda Nara y Mauro Icardi sumó un nuevo capítulo tras la suspensión del viaje a Miami con sus hijas por diferencias judiciales y económicas.

30 jun 2026, 17:53
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wanda nara y mauro icardi
wanda nara y mauro icardi

La disputa entre Wanda Nara y Mauro Icardi volvió a encenderse, esta vez por un viaje a Miami que terminó suspendido en medio de tensiones judiciales. En DDM (América TV), Guido Zaffora reveló los detalles de la trama que enfrenta a la empresaria y al futbolista.

“La información tiene que ver con la negativa el viaje a Miami de Mauro con la China y sus hijas”, explicó el periodista, aludiendo a la decisión que frenó la salida del país. Según relató, el juez Adrián Hagopian había autorizado el traslado, pero con una condición clave: la presencia de Wanda como garante. “El juez Hagopian resolvió que Icardi puede viajar, pero quien debe ir con las nenas es Wanda, que sería el control de seguridad para entrar”, señaló.

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La desconfianza de la empresaria respecto a los pasaportes y la documentación de sus hijas se convirtió en el eje del conflicto. “Esto tiene que ver con los pasaportes porque Wanda no confía en Mauro”, detalló Zaffora. Aun así, Nara habría aceptado acompañar a las niñas, aunque con exigencias puntuales: “Ella está dispuesta porque tiene que ir a Miami, pero le pide a Icardi que le pague los pasajes y el hotel”.

La respuesta del delantero fue tajante. “Cuando Icardi se enteró de todo lo que pidió ella por los abogados, él dijo: ‘Ni en pepe’, no le quiere pagar nada”, contó el panelista. Y la conclusión llegó sin vueltas: “Mauro dijo entonces: ‘No viajo’. Él no va a ver el Mundial, va de vacaciones”.

Cuál es la sarcástica teoría de Moria Casán sobre la interminable pelea entre Wanda Nara y Mauro Icardi

En el marco de otro episodio del inagotable cruce mediático entre Wanda Nara y Mauro Icardi, el asunto volvió a ocupar espacio en los ciclos de espectáculos, donde varias voces del ambiente se animaron a opinar. Entre ellas, Moria Casán irrumpió con comentarios filosos que rápidamente generaron repercusión.

Tras observar una entrevista reciente de la empresaria, en la que habló sobre su etapa como representante del delantero, la conductora de La mañana con Moria (El Trece) no dudó en marcar su postura mientras dialogaba con Elba Marcovecchio, abogada de Icardi en Turquía. Allí lanzó sin titubeos: “Para mí está enamorada”.

A partir de esa afirmación, Casán profundizó su mirada sobre el vínculo: señaló que, más allá de los negocios compartidos en el pasado, percibe una conexión emocional que nunca se habría cortado del todo. En esa línea, sostuvo: “Además de ser una persona de armas llevar, de negocios y una gran empresaria, ella lo formó y lo modeló. Es como un hijo, un padre, un hermano, un representado. Está muerta de amor por él”.

La conductora continuó desarrollando su hipótesis sobre lo que, según su percepción, todavía persiste entre ambos: “Yo creo que es un amor aunque sea fraternal, pero algo le pasa. No lo suelta. Esta revancha después de tantos años algo significa. Lo que yo veo acá es amor”.

En ese intercambio, Marcovecchio coincidió en parte y sumó su propia lectura sobre las actitudes recientes de Wanda: “No puede soltar. Como frutillita del postre, sale una chica en un contexto medio particular a hablar y ella empieza a seguirla en redes. Eso habla de una revancha y habla más de ella que otra cosa”.

Por otro lado, Moria también se refirió a Ekaterina Ojeda, la joven que quedó envuelta en la polémica: “La chiquita esta que salió a hablar, Ekaterina Ojeda, parece ser la nueva representada de Wanda. Si es así, trepadora de aquellas. Imaginate dónde va a terminar, seguramente en todos los programas”.

Finalmente, Marcovecchio cerró con una definición tajante sobre el presente de la expareja: “Esto parece un paso de venganza. Ataca a una pareja que ya está estable y consolidada. Icardi es parte del pasado de Wanda, no sé por qué le importa”. Con esa frase, dejó en claro que para su cliente la relación ya no tiene ninguna relevancia más allá de la crianza de sus hijas.

     

 

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