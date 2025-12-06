El Inter Miami de Lionel Messi logró su primer título de la MLS tras vencer a Vancouver Whitecaps

Embed

El cuarto título de Messi en Inter Miami

Con esta conquista, Lionel Messi suma su cuarto título desde su llegada al club:

Leagues Cup 2023

MLS Supporters’ Shield 2024

Conferencia Este (no oficial)

MLS Cup 2025 (campeonato oficial)

La Pulga volvió a ser determinante en una final, participando directamente en los dos goles que definieron el encuentro.

Lionel Messi comparte la ofensiva de las Garzas con Tadeo Allende, los dos goleadores del equipo en la postemporada.

Un Inter Miami lleno de argentinos

Además de Messi y Mascherano, el plantel campeón cuenta con una fuerte presencia argentina:

Arqueros: Rocco Ríos Novo y Óscar Ustari

Defensores: Tomás Avilés, Gonzalo Luján, Marcelo Weigandt

Mediocampistas: Baltasar Rodríguez, Rodrigo De Paul

Delanteros: Tadeo Allende, Mateo Silvetti

Con una estructura sólida, jerarquía individual y un Messi nuevamente decisivo, Inter Miami alcanzó el logro más importante desde su creación.