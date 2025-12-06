El Inter Miami de Lionel Messi logró su primer título de la MLS tras vencer a Vancouver Whitecaps
Las Garzas se impusieron 3-1 en la final disputada en Florida con una destacada actuación de la Pulga, quien registró dos asistencias decisivas para los goles de Rodrigo De Paul y Tadeo Allende en el Chase Stadium.
Inter Miami venció 3-1 al Vancouver Whitecaps en el Chase Stadium y se consagró campeón de la Major League Soccer por primera vez en su historia. Con goles de Édier Ocampo en contra, Rodrigo De Paul y Tadeo Allende, las Garzas celebraron un título histórico, en una noche donde Lionel Messi aportó dos asistencias decisivas.
El gol del empate transitorio para la visita lo convirtió Ali Ahmed, pero el equipo de Florida mostró carácter para reaccionar y cerrar el partido con autoridad.
El equipo fue conducido por Javier Mascherano, quien consiguió así su primer título como entrenador. Inter Miami llegó a la final en su mejor momento futbolístico y lo demostró incluso después del empate de Ahmed en el segundo tiempo.
Hubo una jugada que marcó la fortuna a favor del conjunto local: la pelota rebotó tres veces en los palos antes de ser rechazada, una acción que evitó el empate y mantuvo el control en manos de las Garzas.
El cuarto título de Messi en Inter Miami
Con esta conquista, Lionel Messi suma su cuarto título desde su llegada al club:
Leagues Cup 2023
MLS Supporters’ Shield 2024
Conferencia Este (no oficial)
MLS Cup 2025 (campeonato oficial)
La Pulga volvió a ser determinante en una final, participando directamente en los dos goles que definieron el encuentro.
Un Inter Miami lleno de argentinos
Además de Messi y Mascherano, el plantel campeón cuenta con una fuerte presencia argentina: