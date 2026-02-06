Agresión, denuncia y acusaciones falsas: el descargo de Martín Candalaft y un nuevo video revelador

Luego, DDM mostró nuevas imágenes provenientes de una cámara de seguridad de un estacionamiento, que aportaron más claridad sobre lo ocurrido. “Ese soy yo saliendo. Doblo a la izquierda para ir a Gorriti. Pasan a unos 5 segundos más o menos. Ahí está. Y en ese momento aparece la señora, la agresora, que me empieza a correr de atrás. No había posibilidad de que me la haya cruzado porque yo doblo a la izquierda y ella viene de atrás mío”, señaló Candalaft.

Y agregó: “Cinco segundos después aparece la señora corriendo van a ver cómo ahora pasa un hombre y un joven grabando la situación”.

La propia Marina Calabró, presente en el programa, subrayó la sospecha que generó la secuencia: “Cuando uno empata esto con el video completo de la situación, que ahora lo vamos a ver, ahí se ve que arrancan a grabar desde antes que la señora te aborde”.

Embed

El video de la violenta agresión al periodista Martín Candalaft en plena calle de Palermo

Un violento episodio en la vía pública tuvo como protagonista al periodista de policiales Martín Candalaft. El hecho se conoció luego de que circulara en redes un video donde se lo observa siendo atacado por una mujer mientras caminaba por la intersección de Bonpland y Gorriti, en pleno barrio de Palermo.

El video, de poco más de un minuto, exhibe al comunicador retrocediendo y tratando de esquivar los golpes, mientras la agresora lo sigue con evidente descontrol. En medio de la escena, Candalaft intenta detenerla con un pedido: “Señora, suélteme”. Sin embargo, ella intensifica los gritos y lo acusa directamente: “¿Qué me decís ‘negra de m...’?”. Atónito, el periodista responde con firmeza: “Yo no la toqué”.

Algunos transeúntes que fueron testigos de lo ocurrido se acercaron para intervenir y bajar la tensión, mientras otra persona filmaba todo con su celular y le decía: “La filmé”. El material se difundió rápidamente en distintas plataformas digitales y generó un fuerte debate en torno a la agresión sufrida por Candalaft.