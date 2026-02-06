A24.com

VIOLENTO EPISODIO

Agresión, denuncia y acusaciones falsas: el descargo de Martín Candalaft y un nuevo video revelador

Martín Candalaft relató en DDM el violento ataque que sufrió en Palermo y mostró un nuevo video de la agresión que sufrió.

6 feb 2026, 16:25
martin candalaft
martin candalaft

El periodista Martín Candalaft atravesó un momento de extrema tensión en la vía pública cuando fue agredido por una mujer en la intersección de Bonpland y Gorriti, en el barrio de Palermo. El episodio quedó registrado en un video que rápidamente se viralizó y generó repercusiones.

En su relato al aire en DDM (América TV), Candalaft detalló cómo se desencadenó la situación: “Cuento brevemente lo que sucedió. Salgo del estacionamiento, hago unos pasos, viene una persona de atrás, me golpea, me doy vuelta, es una mujer que me empieza a decir: '¿Qué me pegaste, qué me pegaste, HDP?' Y me empieza a tirar piñas. Yo no entendía qué estaba pasando, no sabía si me estaban robando, si me estaban haciendo una emboscada. Me tiro para atrás, seguía gritando: '¿Qué me decís 'negra de m'?'. 'Yo no le dije nada, no la toqué', le digo. Llegamos al kiosco de la esquina, ahí me agarra de la remera, me tira y ahí es lo que se ve en el video”.

Además, explicó que intentó mantener la calma y evitar cualquier reacción violenta: “Una persona empieza a separarnos. En un momento dije: 'Yo estoy para correr e irme'. Pero yo no quería conceder nada, yo no quería irme porque no había hecho nada malo, tampoco le podía pegar, porque era una mujer, obviamente. La señora, cuando los vecinos se paran, se va corriendo, desaparece de la escena, lo cual ya me pareció raro. Al mismo tiempo había una persona que estaba grabando, que está identificada, y me da este mismo video”.

Candalaft reveló que realizó la denuncia correspondiente y que el material fue entregado a la fiscalía. Sin embargo, horas más tarde el video apareció publicado en redes sociales acompañado de acusaciones falsas. “Yo hago la denuncia, pensamos que una persona que estaba desequilibrada. Ayer a la tarde Guido me escribe y me dice: 'Alguien publicó el video', video que yo no se lo había pasado a nadie. Solo a la fiscalía. En el video decían: 'Candalaft, cagón, le dijo negra'. Tenía como un speech. Y abajo aparecen un montón de cuentas trolls acusándome de periodista libertario, cosa que no lo soy. Siempre el mismo speech”, contó.

Luego, DDM mostró nuevas imágenes provenientes de una cámara de seguridad de un estacionamiento, que aportaron más claridad sobre lo ocurrido. “Ese soy yo saliendo. Doblo a la izquierda para ir a Gorriti. Pasan a unos 5 segundos más o menos. Ahí está. Y en ese momento aparece la señora, la agresora, que me empieza a correr de atrás. No había posibilidad de que me la haya cruzado porque yo doblo a la izquierda y ella viene de atrás mío”, señaló Candalaft.

Y agregó: “Cinco segundos después aparece la señora corriendo van a ver cómo ahora pasa un hombre y un joven grabando la situación”.

La propia Marina Calabró, presente en el programa, subrayó la sospecha que generó la secuencia: “Cuando uno empata esto con el video completo de la situación, que ahora lo vamos a ver, ahí se ve que arrancan a grabar desde antes que la señora te aborde”.

Un violento episodio en la vía pública tuvo como protagonista al periodista de policiales Martín Candalaft. El hecho se conoció luego de que circulara en redes un video donde se lo observa siendo atacado por una mujer mientras caminaba por la intersección de Bonpland y Gorriti, en pleno barrio de Palermo.

El video, de poco más de un minuto, exhibe al comunicador retrocediendo y tratando de esquivar los golpes, mientras la agresora lo sigue con evidente descontrol. En medio de la escena, Candalaft intenta detenerla con un pedido: “Señora, suélteme”. Sin embargo, ella intensifica los gritos y lo acusa directamente: “¿Qué me decís ‘negra de m...’?”. Atónito, el periodista responde con firmeza: “Yo no la toqué”.

Algunos transeúntes que fueron testigos de lo ocurrido se acercaron para intervenir y bajar la tensión, mientras otra persona filmaba todo con su celular y le decía: “La filmé”. El material se difundió rápidamente en distintas plataformas digitales y generó un fuerte debate en torno a la agresión sufrida por Candalaft.

