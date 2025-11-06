Horror en Villa Luro: hallaron muertas a una madre y a su hija en su casa e investigan si fue un doble crimen

Embed

Qué se sabe hasta ahora

Personal de la Unidad Criminalística y del área de Investigaciones y Científica trabajó en el lugar para recolectar pruebas y determinar si hubo intervención de terceros.

La Justicia abrió una causa bajo la carátula “averiguación de homicidio”, aunque no se descarta ninguna hipótesis. Las pericias forenses serán clave para establecer la data de muerte, las posibles causas y si existió intoxicación o asfixia.

Los vecinos, conmocionados por el operativo, señalaron que la madre y la hija eran muy reservadas y de bajo perfil, lo que hace aún más misterioso el caso.

En la escena, llegó personal de Investigaciones y Científicas para trabajar en las primeras pericias.

La investigación sigue abierta

Fuentes judiciales confirmaron que se esperan los resultados de la autopsia y los estudios toxicológicos. Mientras tanto, los investigadores analizan las cámaras de seguridad de la zona y el registro de llamadas realizadas desde el domicilio en los últimos días.

El caso quedó a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 3, que busca determinar si las mujeres fueron víctimas de un hecho violento o si murieron por causas naturales en circunstancias confusas.