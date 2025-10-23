A24.com

El día que Lowrdez Fernández denunció a su pareja por violencia de género

Cuando por estas horas la preocupación es total por el paradero de Lowrdez Fernández tras conocerse la denuncia de su madre, muchos apuntan a su expareja Leandro García Gómez, a quien la Bandana ya había denunciado años atrás.

23 oct 2025, 09:10
Mientras que crece la preocupación por el paradero de Lowrdez Fernández, luego de que su madre - Mabel López- denunciara en sede policial no tener noticias de ella desde el pasado 4 de octubre, muchos sindican a su expareja como posible responsable de su misteriosa desaparición. Ocurre que la cantante de Bandana hace tres años lo había denunciado y luego se arrepintió.

Lo cierto es que en noviembre de 2022, Lowrdez Fernández denunció públicamente a Leandro García Gómez, su pareja en aquel momento, por violencia de género. Desde sus redes sociales, compartió fotos de su cara lastimada y aseguró que se las había hecho su pareja.

"Todos en el edificio según él gritaba porque tenía ataques de pánico. Si pasa DENUNCIEN, NO TENGAN MIEDO", escribió por entonces en aquella terrible Instagram Storie.

Pero eso no fue todo. Porque también agregó en medio de su dolor: "Me filmo sin que sepa. Me sacaba fotos desnuda y sin mi consentimiento. O porque me emborrachaba... me metía cosas en la bebida y to siempre pidiendo disculpas. Amor es la falta absoluta de sufrimiento. El amor no duele".

En tanto, curiosamente al poco tiempo Lowrdez publicó en sus redes una imagen junto a él en la que le pedía disculpas: "Reconozco que cometí un error y quiero disculparme por cualquier daño que haya causado en tu vida. Espero que algún día puedas perdonarme", señaló en aquel momento.

Esta misteriosa y preocupante situación se da justamente cuando esta semana se confirmó el regreso de Bandana, el fenómeno pop que hizo furor a comienzos de los 2000 tras surgir del reality televisivo Pop Stars, y que vuelve para celebrar sus 25 años de historia.

Cuándo se anunció el regreso de Bandana, la icónica banda pop que hizo famosa a Lowrdez Fernández

Esta misteriosa y preocupante desaparición de Lowrdez Fernández denunciada hace unas horas por su mamá en la Comisaría Vecinal 14B a través de un correo electrónico enviado por la Oficina Central Receptora de Denuncias, dependiente del Ministerio Público Fiscal, en la que la mujer manifestó su preocupación por la prolongada falta de comunicación con su hija, llega horas después del anuncio oficial del regreso de Bandana, la banda musical pop que la catapultó a la fama.

El esperado regreso está previsto para el domingo 23 de noviembre, dentro del evento L.A.T.M. +35, la reconocida propuesta impulsada por DJ Tommy Muñoz. En esta edición especial, Bandana tomará el centro de la escena con un espectáculo totalmente renovado que unirá la esencia que las hizo únicas con una impronta actual, celebrando 25 años de carrera. Las entradas estarán disponibles desde el lunes 20 de octubre a las 15 hs a través de Flashpass.

Con Lissa, Lowrdez, Valeria y Virginia nuevamente sobre el escenario, el grupo que marcó los 2000 revivirá la química y el entusiasmo que lo transformó en un ícono del pop argentino.

Tras consagrarse con hits como “Guapas”, “Maldita noche”, “Hasta el día de hoy” y “Llega la noche”, Bandana se reencontrará con su público en un show imperdible cargado de energía, emoción y nostalgia. Claro que para que eso suceda, primero deberá resolverse el enigma de la preocupante desaparición de Lowrdez Fernández, y saber si efectivamente su expareja está involucrado en todo esto.

     

 

