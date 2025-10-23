El día que Lowrdez Fernández denunció a su pareja por violencia de género

Lowrdez Fernández denuncia violencia 2022

En tanto, curiosamente al poco tiempo Lowrdez publicó en sus redes una imagen junto a él en la que le pedía disculpas: "Reconozco que cometí un error y quiero disculparme por cualquier daño que haya causado en tu vida. Espero que algún día puedas perdonarme", señaló en aquel momento.

Esta misteriosa y preocupante situación se da justamente cuando esta semana se confirmó el regreso de Bandana, el fenómeno pop que hizo furor a comienzos de los 2000 tras surgir del reality televisivo Pop Stars, y que vuelve para celebrar sus 25 años de historia.

lowrdez.png

Cuándo se anunció el regreso de Bandana, la icónica banda pop que hizo famosa a Lowrdez Fernández

Esta misteriosa y preocupante desaparición de Lowrdez Fernández denunciada hace unas horas por su mamá en la Comisaría Vecinal 14B a través de un correo electrónico enviado por la Oficina Central Receptora de Denuncias, dependiente del Ministerio Público Fiscal, en la que la mujer manifestó su preocupación por la prolongada falta de comunicación con su hija, llega horas después del anuncio oficial del regreso de Bandana, la banda musical pop que la catapultó a la fama.

El esperado regreso está previsto para el domingo 23 de noviembre, dentro del evento L.A.T.M. +35, la reconocida propuesta impulsada por DJ Tommy Muñoz. En esta edición especial, Bandana tomará el centro de la escena con un espectáculo totalmente renovado que unirá la esencia que las hizo únicas con una impronta actual, celebrando 25 años de carrera. Las entradas estarán disponibles desde el lunes 20 de octubre a las 15 hs a través de Flashpass.

Bandana

Con Lissa, Lowrdez, Valeria y Virginia nuevamente sobre el escenario, el grupo que marcó los 2000 revivirá la química y el entusiasmo que lo transformó en un ícono del pop argentino.

Tras consagrarse con hits como “Guapas”, “Maldita noche”, “Hasta el día de hoy” y “Llega la noche”, Bandana se reencontrará con su público en un show imperdible cargado de energía, emoción y nostalgia. Claro que para que eso suceda, primero deberá resolverse el enigma de la preocupante desaparición de Lowrdez Fernández, y saber si efectivamente su expareja está involucrado en todo esto.