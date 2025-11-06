Ángel de Brito confirmó la separación de una reconocida actriz: "Va a ser noticia internacional"

La historia entre Eva y Eduardo comenzó en 2018, y al año siguiente nació Cairo, su hijo. En los últimos meses, los rumores de crisis se intensificaron, alimentados por versiones de infidelidad y publicaciones en redes sociales que llamaron la atención de sus seguidores.

Qué dijo Eva De Dominici sobre el supuesto romance con Lenny Kravitz

Después de que comenzaran a sonar con fuerza versiones que vinculan sentimentalmente a Eva De Dominici con el reconocido músico internacional Lenny Kravitz, la actriz argentina decidió salir al cruce de los rumores y aclarar públicamente cuál es la verdadera relación que la une al artista, quien se encuentra en el país tras brindar un show esta semana.

A través de un comunicado oficial, De Dominici dejó en claro que no existe ningún vínculo amoroso entre ella y Kravitz, sino que se trata de una relación basada únicamente en la amistad. "Lamentamos tener que salir a dar explicaciones sobre la vida 'personal' de nuestra representada Eva De Dominici pero nos vemos en la obligación de hacerles saber que Eva conoce hace varios años al cantante Lenny Kravitz dada la estrecha relación personal que tiene su novio Eduardo Cruz con el cantante", expresa el texto difundido por su equipo de prensa.

Además, se informó que "Eva se encuentra por unos días filmando en Argentina una película de Cohn/Duprat, protagonizada por Guillermo Francella"; y que "no pudo acompañar a Kravitz en su concierto por estar con jornadas nocturnas de grabación", lo que refuerza que su presencia en el país responde a compromisos laborales.

Finalmente, el comunicado aclara que la actriz fue invitada el martes "a la casa del promotor de Lenny Kravitz y luego al hotel en el que se aloja la banda, para celebrar el cumpleaños de la hija de Craig Cross, guitarrista de la banda", dejando en evidencia que su participación en ese evento fue en un contexto social y familiar, sin ninguna connotación romántica.