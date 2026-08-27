El demoledor documento que Tini Stoessel le exige firmar a su papá: el rol clave de Antonela Roccuzzo

Por su parte, Marina Calabró brindó más detalles sobre el alcance del acuerdo y explicó qué es lo que buscaría la cantante con esta cesión: “El acuerdo busca que cedan la participación a Tini, lo que es de su papá sea de ella. Quiere quedarse con la totalidad de esta empresa que es propiedad de su padre y gestiona su padre”.

La empresa en cuestión tendría además un vínculo directo con la carrera profesional de la artista. Damasia Ochoa explicó de qué se trata y cuál sería su función dentro de la estructura empresarial: “Empresa del contenido artístico, de producción audiovisual, es la empresa del contenido artístico de Tini. Es la empresa de la gestión de Tini”.

“El que viene es parte del acuerdo: es modificación de contratos de cesión de marcas, derecho de imagen y cobros de regalías, shows para que tributen e ingresen a la nueva estructura bajo gestión profesional externa. El equipo financiero que acercó Tini Stoessel se lo presentó Antonela Roccuzzo, que también tiene sus empresas”, leyó Sposato, donde mencionó la participación de la esposa de Lionel Messi en la gestión.

Según clarificó la conductora, la propuesta contempla modificar los contratos de cesión existentes para establecer una nueva estructura en la que los ingresos generados por su imagen, sus marcas y las regalías queden bajo su control. “Lo que ella propone, una nueva estructura para marcas y derechos de imagen, modificar los contratos de cesión. Quiere recuperar lo que cedió y que los ingresos por derecho de imagen, marcas y regalías queden para ella. ‘Dame mis marcas, derechos discográficos, derechos sobre las giras, tour’”, detalló la periodista.

Cuál fue el rol de Rodrigo De Paul en el escándalo de Tini Stoessel y su papá

La situación económica de Tini Stoessel continúa generando repercusiones y, mientras avanza la revisión de su patrimonio, también comenzaron a conocerse detalles sobre el rol que estaría teniendo Rodrigo De Paul en este delicado momento personal de la cantante.

El futbolista del Inter Miami habría adquirido un lugar importante como figura de apoyo para la artista. Así lo contaron en Puro Show (eltrece), donde revelaron información surgida de personas cercanas al jugador.

Nacho Rivarola aseguró que pudo conversar con alguien que conoce a De Paul desde hace años: “Hablé con una persona que tiene contacto estrecho a Rodrigo De Paul desde chico".

A partir de ese contacto, el periodista contó qué percepción existiría dentro del círculo del futbolista sobre la situación que atraviesa la cantante: "Lo que me decía es que a Rodrigo siempre le llamó la atención cómo Tini, con toda la plata que tiene, nunca tuvo noción ni sabe cuánto es la cantidad exacta de dinero que tiene, y que ni un contador de confianza se lo sepa decir, él trata de abrirle los ojos", indicó.

“Me dicen que hoy es el sostén de ella (De Paul). Las palabras fueron ‘Rodri la está acompañando y ella se apoya en él. Por eso no me llamó la atención que Tini sea la que se haya comunicado con Infobae, porque esto es un tema familiar y está reservado", aportó Pochi otro dato sobre el vínculo entre ambos y explicó cuál sería actualmente el lugar que ocupa el futbolista para la artista.