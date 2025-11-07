Dejó de responder los mensajes y cayó del balcón: la terrible sospecha del papá de Matilda

Una estudiante de 18 años de la Universidad de Buenos Aires (UBA) cayó desde el balcón de un segundo piso en pleno barrio de San Telmo y murió horas después en el Hospital Argerich. La Justicia investiga si se trató de un femicidio.
Una estudiante de 18 años de la Universidad de Buenos Aires (UBA) cayó desde el balcón de un segundo piso en pleno barrio de San Telmo y murió horas después en el Hospital Argerich. La Justicia investiga si se trató de un femicidio.
La víctima fue identificada como Matilda Lily López Sanzetenea, de nacionalidad boliviana. El hecho, que tomó estado público en las últimas horas, ocurrió en la madrugada del domingo 2 de noviembre, alrededor de las 00.19, en un edificio ubicado en Defensa 323, según el parte de la Comisaría Vecinal 1D.
Matilda había llegado a Buenos Aires a principios de año para estudiar Diseño de Imagen y Sonido en la UBA. Esa noche, según el relato de su padre, Pablo López, ella le había escrito por última vez el sábado por la tarde, antes de salir a una fiesta (Bresh). Después de ese mensaje, dejó de responder.
Horas más tarde, vecinos del edificio alertaron a la Policía al escuchar una fuerte discusión en uno de los departamentos del segundo piso y, minutos después, el ruido de una caída. Cuando los agentes llegaron, la joven se encontraba gravemente herida en la vereda.
Acto seguido, el SAME la trasladó de urgencia al Hospital Argerich, donde ingresó con politraumatismos craneales. Los médicos intentaron detener una hemorragia interna, pero murió al día siguiente, en la madrugada del lunes.
En el lugar del hecho se encontraba su pareja, Nahuel Castillo C., también de 18 años, que presentaba lesiones compatibles con arañazos en la espalda. El joven fue detenido por orden del juez Manuel de Campos, del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 5, y la Policía clausuró el departamento para preservar la escena. La causa fue caratulada como “tentativa de homicidio”, aunque los investigadores no descartan un femicidio.
Desde Bolivia, en diálogo con Clarín, Pablo López, el padre de Matilda, contó que su hija atravesaba una relación marcada por los celos de su pareja. “Era muy jodido, muy tóxico. La seguía hasta la facultad, le revisaba el celular, le cortaba el acceso a la cuenta de banco que compartían y no la dejaba hablar con las amigas”, relató.
Matilda conoció a su novio en un evento estudiantil en Tarija, cuando ambos vivían en Bolivia. Luego se reencontraron en la Argentina. Una coincidencia amarga atraviesa la historia: el acusado vive en la calle Cochabamba, el mismo nombre de la ciudad de la que era oriunda la víctima.
La investigación sigue bajo la órbita del Juzgado Criminal y Correccional N° 5, a cargo del juez De Campos y la secretaria Tamara García, mientras se esperan los resultados de las pericias que permitan establecer si la joven cayó o fue empujada desde el balcón.