Dejó de responder los mensajes y cayó del balcón: la terrible sospecha del papá de Matilda

Acto seguido, el SAME la trasladó de urgencia al Hospital Argerich, donde ingresó con politraumatismos craneales. Los médicos intentaron detener una hemorragia interna, pero murió al día siguiente, en la madrugada del lunes.

Murió una joven que cayó de un segundo piso en San Telmo: detuvieron al novio

Matilda López Sanzetenea Matilda López Sanzetenea junto a su padre José López.

En el lugar del hecho se encontraba su pareja, Nahuel Castillo C., también de 18 años, que presentaba lesiones compatibles con arañazos en la espalda. El joven fue detenido por orden del juez Manuel de Campos, del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 5, y la Policía clausuró el departamento para preservar la escena. La causa fue caratulada como “tentativa de homicidio”, aunque los investigadores no descartan un femicidio.

Desde Bolivia, en diálogo con Clarín, Pablo López, el padre de Matilda, contó que su hija atravesaba una relación marcada por los celos de su pareja. “Era muy jodido, muy tóxico. La seguía hasta la facultad, le revisaba el celular, le cortaba el acceso a la cuenta de banco que compartían y no la dejaba hablar con las amigas”, relató.

Matilda conoció a su novio en un evento estudiantil en Tarija, cuando ambos vivían en Bolivia. Luego se reencontraron en la Argentina. Una coincidencia amarga atraviesa la historia: el acusado vive en la calle Cochabamba, el mismo nombre de la ciudad de la que era oriunda la víctima.

La investigación sigue bajo la órbita del Juzgado Criminal y Correccional N° 5, a cargo del juez De Campos y la secretaria Tamara García, mientras se esperan los resultados de las pericias que permitan establecer si la joven cayó o fue empujada desde el balcón.