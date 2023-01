Del caso de Dalmasso a Báez Sosa: quién es Juan José Fenoglio, el forense que cuestionó la autopsia de Fernando

fenoglio.jpg Juan Jose Fenoglio hace 42 años que ejerce la profesión, y actualmente vive en Escobar (Foto: Facebook Juan Jose Fenoglio)

En ese contexto, Fernando Burlando, el abogado de la familia de Fernando Báez Sosa, adelantó este miércoles que con su equipo de trabajo evalúan denunciar "por falso testimonio" a los peritos citados por parte de la defensa de los rugbiers implicados en el crimen, que pusieron en duda la causa de muerte del joven asesinado a la salida de un boliche en Villa Gesell.

Quién es Juan José Fenoglio, el forense que cuestionó la autopsia de Fernando

Juan José Fenoglio es especialista en medicina legal, y ejerce la profesión desde hace 42 años, según confirmó ante el Tribunal Oral de Dolores. Es también diplomado en ciencias forenses y experto en anatomía patológica.

El profesional fue testigo de varios casos resonantes en el campo de la investigación criminal, como el de Nora Dalmasso. La mujer fue asesinada en noviembre de 2006. En 2007, cuando todavía se investigaban a su marido y a su hijo, se tomaron muestras de células de piel que habían encontrado en la escena del crimen, y allí Fenoglio compartió el resultado de su trabajo: las pruebas "eran débiles".

Por un pedido del fiscal y la defensa de Macarrón, el juicio por el crimen de Nora Dalmasso podría terminar antes de lo esperado Fenoglio fue testigo de varios casos resonantes en el campo de la investigación criminal, como el de Nora Dalmasso.

El médico explicó que las muestras habían sido tomadas del cuerpo de Dalmasso y de las sábanas, y discrepó con la tesis de la fiscalía, que apuntaban contra Macarrón (el marido), y Facundo (el hijo). Es por esto que el caso todavía continúa impune.

Otro de los casos conocidos en los que Fenoglio participó fue en el de las huellas de Carlos Gardel. Se investigaba el origen del Zorzal Criollo, a partir de las huellas digitales de documentos del año 1904, de cuando huyó de su hogar, del prontuario de 1915, y del pasaporte que el cantante obtuvo en 1923.

La declaración de Fenoglio en el juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa

En la decimotercera audiencia del juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa se conocieron las declaraciones de un perito médico citado por la defensa. "No sabemos de qué murió Fernando, porque la autopsia no lo explica", lanzó Juan José Fenoglio.

En ese marco, el especialista apuntó contra el médico Diego Duarte, quien practicó la autopsia de Fernando: "No exploró qué arteria fue la que se rompió. Tampoco exploró si hubo luxación de columna cervical, y es causal de muerte. No está explorado".

fenoglio caso baez sosa.jpg La declaración de Fenoglio en el juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa

"No nos coincidían algunas cosas. Por ejemplo, cuando leemos el informe, las consideraciones, se habla siempre de traumatismo de cráneo y también de que tenía un traumatismo de abdomen y de tórax, que está informado en un cuadro que se denomina hemotórax, pero no se informa el origen. Para eso tiene que haber una lesión que no está descrita en la autopsia”, continuó.

“El cerebro no termina, además, dentro del cráneo, sino que se prolonga hacia la columna cervical: la protuberancia y el bulbo raquídeo. Son importantes porque ahí está el centro respiratorio. Una lesión ahí puede causar la muerte ¿Por qué mecanismo? Porque el cuerpo no tiene oxígeno, entonces ahí si se puede producir el paro. En la autopsia se manifiesta que no hay lesiones cervicales”, sostuvo.