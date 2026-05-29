Desaparición de Agostina Vega: intenso operativo de la Policía Científica en la casa y un descampado

En la misma línea, afirmó: “Se ha trabajado y se sigue trabajando con profesionalismo, seriedad y preocupación. Todos estamos abocados a la búsqueda de Agostina. La buscamos sin parar”, sumó.

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Sin embargo, el jueves el abogado defensor del detenido, Jorge Sánchez del Bianco, afirmó a A24 que la joven que aparece junto al acusado no es Agostina, sino la hija del imputado. “Está 100% seguro que la persona que lo acompaña es su hija. Que habían salido a comprar una gaseosa y cigarrillo de esa noche”, dijo.

Además, se realizaron allanamientos en una zona rural de Córdoba donde el detenido habría estado después de la desaparición de Agostina. Investigan si Barrelier usó un auto prestado el lunes, cuando la adolescente de 14 años llevaba 2 días desaparecida.

Allanamientos y el levantamiento del secreto de sumario

En la intervención de este viernes, efectivos de Policía Científica ingresaron a la propiedad para realizar nuevas pericias, relevamiento de huellas y tareas especializadas que no se habrían llevado adelante durante las primeras inspecciones.

La situación tomó mayor relevancia después de que vecinos aseguraran haber observado movimientos dentro de la propiedad durante la noche anterior al operativo. De acuerdo con esos testimonios, varias personas habrían ingresado al lugar utilizando llaves propias y realizaron distintas modificaciones en el interior.

En paralelo, el fiscal Raúl Garzón levantó el secreto de sumario en la causa, y tres mujeres encapuchadas fueron escoltadas por la Policía desde la casa del acusado.

El abogado de la familia de Agostina aseguró que ella salió de la casa de Barrelier

Carlos Nayi, representante legal de la madre de Vega, sostuvo que la adolescente de 14 años salió en algún momento de la casa de Claudio Barrelier, luego de que se incorporara a la causa un video en el que se la vería ingresar, pero no salir.

“Las antenas ubican el teléfono de Agostina precisamente en el ámbito territorial donde vive Barrelier por un espacio de tres horas, a partir de las 22:30 en adelante. Luego se produce un amesetamiento y deja de estar activo”, precisó.

En esa línea, siguió: “Agostina salió de ese lugar y, precisamente, ese es el rompecabezas que está procurando de reconstruir la Justicia”.