Desaparición de Alberto y Juana en Chubut: una denuncia anónima reveló una nueva pista clave y preocupante

El lugar del hallazgo es un terreno árido, erosionado y casi sin señal. Las lluvias recientes complicaron el acceso y generaron grandes zonas de barro, pozos y grietas. Según los expertos que trabajan en la zona, el terreno puede ocultar cavidades o deslizamientos capaces de tragarse un vehículo o personas, lo que mantiene viva la hipótesis de un accidente.

“Es una geografía traicionera. Si alguien se desorienta o se queda varado, la supervivencia se complica en pocas horas”, explicó un rescatista que forma parte del operativo. Sin embargo, los elementos encontrados , y los que faltan, impiden descartar ninguna posibilidad.

Tres hipótesis y un operativo sin descanso

Hasta ahora, las autoridades trabajan con tres hipótesis principales. La primera es la de un accidente o desmoronamiento del terreno. El Zanjón de Visser, en el área donde apareció la camioneta, presenta una estructura geológica inestable. El vehículo, hallado con barro adherido en la parte inferior, podría haberse atascado o resbalado en una zona blanda, lo que habría obligado a Kreder y Morales a continuar a pie.

La segunda hipótesis, y la más reciente, es la de un intento de robo o intervención de terceros. La denuncia anónima recibida a través de la línea 134 sostiene que un grupo armado habría intentado asaltar vehículos en ese mismo sector, obligando a algunos conductores a desviarse del camino principal. “Mi papá no se desviaba. Si tomaron esa ruta, fue porque algo los obligó”, aseguró una de las hijas de Kreder en declaraciones a medios locales.

con-perros-rastreadores-y-un-helicoptero-como-es-el-operativo-para-encontrar-a-los-jubilados-en-chubut-foto-tn-QZ5JW4N6GFFYTIR6PUGEYIQQII (2)

La tercera hipótesis es que la pareja se encuentre desorientada o atrapada en algún punto del extenso paraje. Los equipos de rescate , que incluyen personal policial, bomberos, drones y perros entrenados, continúan peinando el terreno entre Rocas Coloradas y el Zanjón de Visser. A pesar de los días transcurridos, no se descarta que puedan hallarlos con vida si lograron resguardarse en alguna cueva o refugio natural.

Cada jornada suma más interrogantes que certezas. La camioneta intacta, la falta de rastros físicos, la ausencia de los celulares y la denuncia anónima conforman un rompecabezas que mantiene en vilo a toda la provincia. La fiscalía provincial trabaja en conjunto con la División Búsqueda de Personas de la Policía Federal, mientras la familia insiste en que no pierden la esperanza.

“Sabemos que las condiciones son duras, pero confiamos en que van a aparecer. Necesitamos respuestas”, expresó una familiar de Juana Inés Morales.