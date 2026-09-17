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La tragedia que un pozo séptico provocó para una abuela y su nieto de dos años

La madre de la familia se encontró con la escena cuando regresó y pidió ayuda a los vecinos por un grupo de WhatsApp. En el domicilio también se encontraba una adolescente de 16 años.

Una mujer de 61 años y su nieto de 2 murieron tras caer a un pozo séptico. (Foto: gentileza Diario Uno

Una mujer de 61 años y su nieto de 2 murieron tras caer a un pozo séptico. (Foto: gentileza Diario Uno, mejorada con IA)

Una tragedia conmocionó al barrio Buenos Vecinos de Guaymallén, Mendoza, donde una mujer de 61 años y su nieto de apenas dos años murieron luego de caer a un pozo séptico que estaba abierto en el patio de una vivienda. La madre de la familia se encontró con la escena cuando regresó y pidió ayuda a los vecinos por un grupo de WhatsApp.

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Las víctimas fueron identificadas como Miriam Isabel Videla y Borja Lionel Berardi Panini. La abuela falleció en el lugar, mientras que el niño fue trasladado de urgencia al Hospital Pediátrico Humberto Notti, donde los médicos intentaron salvarle la vida, aunque finalmente confirmaron su muerte.

El accidente ocurrió el miércoles por la noche, cerca de las 20, en una vivienda ubicada en el kilómetro 11 de Guaymallén. En el domicilio también se encontraba una adolescente de 16 años, quien permaneció dentro de la casa sin advertir que su abuela y el pequeño habían salido al patio.

El episodio fue descubierto tiempo después, cuando llegó la madre del niño y preguntó por ellos. La adolescente le respondió que ambos habían salido hacia el exterior.

La madre de la familia se encontró con la escena. (Foto: generada por IA)

La madre de la familia se encontró con la escena. (Foto: generada por IA)

Al ir a buscarlos, la mujer encontró una escena desesperante: los pies de Miriam Videla sobresalían del interior del pozo séptico, con la cabeza sumergida. Debajo de ella estaba su nieto, que todavía presentaba signos vitales.

Según las primeras averiguaciones, el pozo tenía aproximadamente 60 centímetros por 60 centímetros, más de un metro de profundidad y estaba ubicado a unos cinco metros de la vivienda. Al momento del accidente permanecía sin tapa, presuntamente porque se realizaban tareas de mantenimiento.

El desesperado rescate de la abuela y el niño

Los gritos de la madre alertaron a los vecinos, que comenzaron a acercarse al lugar. A través del grupo de WhatsApp del barrio se pidió ayuda y tres personas llegaron rápidamente para colaborar con el rescate. Primero lograron sacar a Miriam Videla, que se encontraba en la precámara de la estructura. Luego retiraron al niño, que aún tenía signos de vida.

Entre quienes acudieron al lugar estaba una enfermera que vive cerca de la vivienda. La mujer contó que salió al escuchar los pedidos de auxilio y que en un primer momento pensó que podía tratarse de una descompensación. “Pasó una tragedia con unos vecinos, yo vivo en la esquina, soy enfermera”, relató al recordar los minutos posteriores.

Una enfermera de la zona inició maniobras de reanimación al menor y pidió a la policía que lo trasladara de urgencia al Hospital Notti. (Foto: Google)

Una enfermera de la zona inició maniobras de reanimación al menor y pidió a la policía que lo trasladara de urgencia al Hospital Notti. (Foto: Google)

Según explicó, ambos estaban inconscientes. Por su experiencia en neonatología, se concentró en asistir al pequeño Borja y comenzó con maniobras de reanimación cardiopulmonar. La enfermera señaló que el niño no tenía pulso cuando inició la asistencia y, ante la demora de la ambulancia, pidió ayuda a los policías para trasladarlo al Hospital Notti.

Borja fue llevado de urgencia en un móvil policial mientras continuaban los intentos de reanimación. Sin embargo, cerca de las 21:40, los médicos del hospital confirmaron su fallecimiento, mientra, en paralelo, personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) llegó a la vivienda y constató la muerte de Miriam Videla. El parte policial indicó que el fallecimiento se produjo por sumersión.

La Justicia investiga por qué el pozo estaba abierto

La investigación quedó en manos del fiscal de Homicidios Oscar Malla. En un primer momento intervino la Oficina Fiscal N.º 1, a cargo de la fiscal Marisol Parra, pero luego la causa pasó al área especializada por las características del hecho.

Uno de los principales puntos que deberá determinar la Justicia es por qué el pozo séptico permanecía abierto al momento del accidente y cuál fue la secuencia exacta que llevó a la mujer y al niño hasta ese sector del patio. Los investigadores aguardan los resultados de las pericias y las medidas ordenadas para reconstruir lo ocurrido durante esa noche.

La muerte de Miriam y Borja generó una fuerte conmoción entre familiares, amigos y vecinos y en redes sociales comenzaron a multiplicarse mensajes de despedida y muestras de acompañamiento para la familia. “Vuela alto, tía Miriam y Borja, que Dios, que está en los cielos, los reciba a ambos con los brazos abiertos”, escribió uno de los allegados en medio del dolor por la pérdida.

En pocas palabras

  • Tragedia en Mendoza: Una abuela y su nieto de 2 años murieron al caer a un pozo séptico abierto en Guaymallén.
  • Hallazgo desesperante: La madre encontró la escena al regresar a casa y pidió ayuda a los vecinos a través de un grupo de WhatsApp.
  • Investigación en curso: La Justicia busca determinar por qué el pozo séptico estaba sin tapa al momento del trágico accidente.
Resumen generado por Thinkindot AI
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