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El informe policial que complica a la abogada de Mauro Icardi: "Los voy a hacer perder sus trabajos"

Se conoció el episodio dentro de la comisaría con la abogada de Mauro Icardi tras el escándalo del viernes con Wanda Nara en la casa de los sueños.

8 nov 2026, 14:10
El informe policial que complica a la abogada de Mauro Icardi: Los voy a hacer perder sus trabajos

El informe policial que complica a la abogada de Mauro Icardi: "Los voy a hacer perder sus trabajos"

El informe policial que complica a la abogada de Mauro Icardi: Los voy a hacer perder sus trabajos

El informe policial que complica a la abogada de Mauro Icardi: "Los voy a hacer perder sus trabajos"

El viernes por la noche se conoció de un episodio en la casa de los sueños de Nordelta que derivó en un nuevo escándalo entre Wanda Nara y Mauro Icardi que se trasladó al plano legal.

Este domingo, la periodista Naiara Vecchio aportó un nuevo dato al escándalo referido a una de las abogadas del futbolista y su accionar en la dependencia policial el último viernes.

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Según consta en un informe de la Comisaría Tigre 4 Benavídez, se habría originado dentro de la sede policial un tenso momento con la abogada de Mauro Icardi.

"En esta seccional se hace presente una persona de sexo femenino quien manifestó ser la abogada del Sr. Mauro Icardi y estaba presente para presenciar la declaración testimonial de la Sra. Wanda Nara", comienza el escrito publicado en redes por Vecchio.

"A lo que al informarle a la letrada que dicha declaración ya fue recepcionada, se tornó agraviesa y muy ofuscada con los efectivos policiales que se entrevistaban con ella", continuó.

Qué pasó en la comisaría con la abogada de Mauro Icardi

Al parecer, la abogada del futbolista Mauro Icardi pidió que le entreguen las copias con las actuaciones del caso y al ser informada que eso no iba a ser posible sin otra autorización previa, habría reaccionado verbalmente contra los efectivos con una dura advertencia.

"Empezando en ese momento a exigir que se le entregaran copias de las actuaciones informándole que eso no iba a ser posible sin antes solicitar las mismas a la UFI Género de Tigre. Por lo que ante la negativa de lo solicitado por la letrada es que en ese momento empezó a vociferar dichos como 'a ustedes los voy a hacer perder sus trabajos' y 'los voy a denunciar por falta a los deberes del funcionario público'", se dejó constancia.

"Queriendo así también la misma ingresar a las oficinas y despacho de esta seccional policial, los cuales están prohibidos sin la debida autorización por la fuerza, quedando por fin la letrada esperando en la guardia por varios minutos más hasta que por fin se retiró de este elemento policial", concuyó el informe que complica a la letrada de Mauro Icardi.

Cabe rcordar que el futbolista es represnntado legalmente por Lara Piro y Elba Marcovecchio, aunque en el acta publicado por la periodista no especifícca de quien de las dos se trata.

     

 

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