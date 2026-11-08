El informe policial que complica a la abogada de Mauro Icardi: "Los voy a hacer perder sus trabajos"

"A lo que al informarle a la letrada que dicha declaración ya fue recepcionada, se tornó agraviesa y muy ofuscada con los efectivos policiales que se entrevistaban con ella", continuó.

Qué pasó en la comisaría con la abogada de Mauro Icardi

Al parecer, la abogada del futbolista Mauro Icardi pidió que le entreguen las copias con las actuaciones del caso y al ser informada que eso no iba a ser posible sin otra autorización previa, habría reaccionado verbalmente contra los efectivos con una dura advertencia.

"Empezando en ese momento a exigir que se le entregaran copias de las actuaciones informándole que eso no iba a ser posible sin antes solicitar las mismas a la UFI Género de Tigre. Por lo que ante la negativa de lo solicitado por la letrada es que en ese momento empezó a vociferar dichos como 'a ustedes los voy a hacer perder sus trabajos' y 'los voy a denunciar por falta a los deberes del funcionario público'", se dejó constancia.

"Queriendo así también la misma ingresar a las oficinas y despacho de esta seccional policial, los cuales están prohibidos sin la debida autorización por la fuerza, quedando por fin la letrada esperando en la guardia por varios minutos más hasta que por fin se retiró de este elemento policial", concuyó el informe que complica a la letrada de Mauro Icardi.

Cabe rcordar que el futbolista es represnntado legalmente por Lara Piro y Elba Marcovecchio, aunque en el acta publicado por la periodista no especifícca de quien de las dos se trata.